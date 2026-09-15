La APDM y la UMA convocan el II Concurso de Microrrelatos Deportivos «En la línea de meta»

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga han convocado la segunda edición del Concurso de Microrrelatos Deportivos «En la línea de meta», una iniciativa que vuelve a unir creatividad, deporte y comunicación en el ámbito universitario.

El plazo de participación se abrió este lunes 14 de septiembre y permanecerá abierto hasta el próximo 9 de octubre de 2026, inclusive. Los trabajos deberán presentarse a través del formulario de inscripción habilitado por la organización, según recogen las bases del certamen.

Más premios y apoyo del CSD

Esta segunda edición llega con novedades y con una mayor dotación económica, que asciende hasta los 1.800 euros. El concurso cuenta además con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, que respalda así la importancia de acercar el deporte al entorno universitario y fomentar nuevas formas de narrarlo.

El certamen establece tres modalidades principales: textual, sonora y audiovisual. Cada una de ellas estará dotada con un premio de 500 euros. En la modalidad textual se podrán presentar microrrelatos de un máximo de 200 palabras, sin contar el título. Las piezas sonoras y audiovisuales deberán tener una duración máxima de 90 segundos.

El Premio Jorge Ramos, principal novedad

La gran novedad de esta edición será el Premio Jorge Ramos, creado como homenaje póstumo al periodista malagueño. Este reconocimiento distinguirá el mejor trabajo de comunicación sobre el ascenso del Málaga CF a Primera División y estará dotado con 300 euros.

El premio especial admitirá cualquiera de los tres formatos previstos en el concurso: texto, audio o vídeo, siempre con los mismos límites de extensión o duración. Cada participante podrá presentar una única obra, exclusivamente a una modalidad o al Premio Jorge Ramos.

Quién puede participar

Al certamen podrán concurrir las personas asociadas a la APDM y el alumnado de Grado o Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA que haya cumplido 18 años al finalizar el plazo de presentación.

Los trabajos deberán ser individuales, estar escritos o grabados en español y no haber sido publicados ni premiados anteriormente. El jurado valorará la creatividad, la calidad narrativa y comunicativa, el aprovechamiento del formato elegido, la capacidad de síntesis y el impacto emocional de las propuestas.

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El fallo y la entrega de premios tendrán lugar el 27 de octubre de 2026 en la Fábrica de Cervezas Victoria, en un acto al que deberán asistir las personas premiadas.