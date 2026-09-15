Gianni Armani, CEO de Endesa: "Creemos mucho en nuestra relación con el baloncesto"

Las instalaciones de Endesa acogieron este martes una presentación histórica, uniendo en el mismo acto a la Liga Endesa y a la Liga Femenina Endesa, con el Unicaja y el Impulso 360 Estepona como protagonistas malagueños. Gianni Armani, consejero delegado de la empresa energética, dio la bienvenida a todos los equipos y se estrenó ante la 15ª temporada de unión entre Endesa y la ACB.

Una presentación histórica

"Llevamos una década y medio de unión. Después del éxito de Berlín con el bronce de la selección femenina, estos días se hacen mucho más importantes. Es la primera vez que las dos grandes ligas del baloncesto español se presentan juntas. Un acto así manifiesta uno de los grandes valores del baloncesto: el trabajo en equipo. Es el motivo por el que Endesa cree tanto en esta partnership que tenemos. Cada competición tiene su identidad, pero algo en común: la capaz de asombrar y hacer disfrutar a los aficionados. Es una manera de reconocer la unión de nuestro baloncesto", reconocía el CEO.

El objetivo era darle el sitio que merecía al baloncesto femenino y "trabajar en equipo" es el lema de este curso: "El baloncesto genera una pertenencia y convierte el esfuerzo en la pista en una ilusión de la grada. Es una relación que se ha construido temporada a temporada, con esfuerzo e ilusión. Tenemos el convencimiento de que el talento individual alcanza su mejor versión cuando alcanza el trabajo en equipo".

Unión con la FEB y la ACB

También le dedicó un mensaje de agradecimiento a Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, y Antonio Martín, presidente de la ACB: "En una cancha hacen falta muchas horas de trabajo y alguien que confíe en ti. Es la relación que hemos tenido con el baloncesto. Nos alegra que Endesa sea el punto de unión entre el deporte y la cultura. Elisa, Antonio, respaldamos el buen trabajo que estáis haciendo al frente de la FEB y la ACB, hacéis que el baloncesto sea únicamente crear y sumar".

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Y culminó: "A todos los equipos, os deseo una temporada vibrante, de grandes partidos y grandes éxitos. Salís de esta casa del baloncesto para competir por vuestros objetivos y lo hacéis demostrando en equipo".