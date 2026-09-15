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Fútbol internacional

Messi vuelve: tendrá su 'último tango' con Argentina

El astro de la albiceleste será convocado por Lionel Scaloni, tal como confirmó el presidente 'Chiqui' Tapia

Leo Messi en un partido con Argentina.

Leo Messi en un partido con Argentina. / Chiqui Tapia

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Sebastián Vargas Rozo

El mundo del fútbol quedó conmocionado hace apenas unas semanas cuando Lionel Messi anunció que dejaba la selección argentina tras más de 20 años. El astro de la albiceleste, campeón del mundo en 2022 y dos veces campeón de América, confirmó que la final ante España en el Mundial del verano pasado fue su última cita como capitán de la absoluta.

Sin embargo, habrá un 'last dance'... o un 'último tango', tal como confirmó Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Messi estará convocado para el amistoso que la selección dirigida por Lionel Scaloni tendrá a principios de octubre, ante su similar de Benín.

"A todos los hinchas de la Selección Argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá, en la Argentina", indicó Tapia con un vídeo en las redes sociales de la selección.

"Y a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 2022, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo", añadió el mandatario.

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En la lista, publicada ayer por la AFA, le acompañarán nombres como Julián Álvarez, De Paul, Lautaro o el ‘Dibu’ Martínez, además del regreso de Franco Mastantuono. Los de Scaloni jugarán el 30 de septiembre contra Bolivia, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 de octubre ante Benín, día previsto para el adiós oficial de Lionel con su selección.

Fuente: Sport

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