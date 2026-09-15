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Moeve Fútbol Zone 2x03: Lamine, Mbappé y la carrera por ser el mejor del mundo

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Moeve Fútbol Zone 2x03: Lamine, Mbappé y la carrera por ser el mejor del mundo

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El fin de semana deja un nuevo capítulo en el pulso entre Barça y Real Madrid. Los azulgranas volvieron a ganar, esta vez ante el Levante (2-4), con un Lamine Yamal estelar y ya convertido en uno de los grandes focos de atención de este inicio de curso. El Madrid, por su parte, respondió con contundencia ante el Rayo Vallecano (4-1) y mantiene la persecución al líder. Analizamos el momento de los dos grandes, las claves de sus partidos y todo lo que está dejando este arranque de LaLiga junto a los periodistas Juli García y Raúl Fuentes. Más información

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