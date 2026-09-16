Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BlueBay insiste con su proyecto para el Málaga CFLas esculturas se quedan en el Puerto de MálagaInversión millonaria en el Aeropuerto de MálagaDetención de Rakan Al-ThaniNuevas ayudas para las familias numerosasCierra el mítico local de Málaga, 'Madre de Dios'Cae la producción de aceituna y podría subir el precio del aceiteDetención de Rakan Al-Thani
instagramlinkedin

Fútbol

Messi efectúa la compra del Eldense

El astro argentino ha adquirido el 100% de las acciones del club. La operación solo queda pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes

Leo Messi tiene cerrada la compra del Eldense.

Leo Messi tiene cerrada la compra del Eldense. / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Álex Alba

Leo Messi ha dado este martes el paso definitivo para convertirse en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense. El futbolista argentino ha formalizado la adquisición del 100 % de las acciones de la entidad azulgrana, aunque la operación todavía queda pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La compra supone la ejecución del principio de acuerdo alcanzado la pasada semana entre los representantes de Messi y la hasta ahora propietaria del club, la empresaria colombiana Carolina Holguín. La auditoría de las cuentas del Eldense, conocida como due diligence, continúa en paralelo y podría prolongarse durante varias semanas.

La operación había quedado momentáneamente bajo la lupa después de que el anterior propietario, Pascual Pérez, solicitara el embargo de las acciones del club por una deuda que situaba en torno al millón de euros. Sin embargo, Holguín aseguró entonces que esta reclamación no ponía en riesgo la venta.

La dirigente colombiana defendió que las acciones del Eldense estaban abonadas y que la disputa planteada por Pérez se refería a la propiedad del club. Además, sostuvo que contaba con capacidad económica suficiente para responder ante cualquier cantidad que pudiera establecer posteriormente un juez.

Con ese frente judicial sin impedir la operación, los representantes de Messi han completado la adquisición de la totalidad del paquete accionarial. El siguiente paso será que el CSD dé su aprobación formal al cambio de propiedad, mientras continúa el análisis económico y financiero de la entidad del Vinalopó.

Messi, durante un partido del pasado Mundial

Messi, durante un partido del pasado Mundial. / EFE

La llegada de Messi a la propiedad del Eldense coincide, además, con un momento positivo en el terreno deportivo. El conjunto azulgrana consiguió el pasado domingo su primera victoria de la temporada en LaLiga Hypermotion al imponerse por 0-1 al Sporting de Gijón en El Molinón.

Noticias relacionadas

El triunfo también tuvo repercusión en las redes sociales: Messi interactuó con la publicación del Eldense sobre el partido y dejó un 'me gusta' en la cuenta oficial del club.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vivir gratis en una casa rural de Málaga con piscina: buscan voluntarios a cambio de 25 horas semanales de ayuda
  2. El restaurante de Málaga que ha conquistado a Rafa Nadal, Gareth Bale y Manolo Lama con su cocina tradicional: son especialistas en asados y carne a la parrilla
  3. Málaga acoge una gran exposición inmersiva sobre el Titanic: se podrá escuchar a la orquesta y recorrer las cabinas del buque
  4. «He pedido hasta disculpas y no me duelen prendas»: Casero responde a las críticas por el retraso de las obras de Pedregalejo en Málaga
  5. Cierra Madre de Dios, el popular local del Centro de Málaga: 'Solo hay guiris, ya no hay vecinos
  6. Málaga, una de las provincias de España más buscadas por los extranjeros para alquilar vivienda: Gran Bretaña, EEUU y Alemania a la cabeza
  7. Si nos regalan algo, ¿por qué lo vamos a rechazar?': De la Torre defiende que las esculturas del puerto deben quedarse en Málaga, aunque está abierto a reubicarlas 'donde mejor encajen
  8. Colectivos de Málaga instan a desmontar las esculturas del Puerto el miércoles al cumplirse el plazo acordado

Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea

Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

Herido un menor de 12 años tras ser atropellado en Torremolinos y el conductor darse a la fuga

El Grupo MAS arranca en Málaga la transformación de Maskom: abre un Cash Fresh en la calle Ayala y renovará 20 tiendas en un año

El Grupo MAS arranca en Málaga la transformación de Maskom: abre un Cash Fresh en la calle Ayala y renovará 20 tiendas en un año

Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Villarreal, jornada 6 de LaLiga EA Sports

Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Villarreal, jornada 6 de LaLiga EA Sports

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos
Tracking Pixel Contents