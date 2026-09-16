Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo terremoto en GranadaInvestigan en Málaga al conductor de un autobús escolar por tasa de alcoholemiaHerido un menor de 12 años tras ser atropellado en TorremolinosEl Grupo MAS arranca en Málaga la transformación de MaskomHorario y dónde ver por televisión el Málaga CF - VillarrealVíctor Navas volverá a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Benalmádena en 2027Cae la producción de aceituna y podría subir el precio del aceiteUnicaja-UCAM Murcia, penúltimo amistoso de la pretemporada
instagramlinkedin

Balonmano

Mijas acogerá la II Supercopa de Málaga de balonmano

La competición se celebrará en el Colegio San Francisco de Asís este domingo 20 de septiembre

El mejor balonmano base se cita este fin de semana en Mijas.

El mejor balonmano base se cita este fin de semana en Mijas. / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Emilio Fernández

Emilio Fernández

El pabellón del Colegio San Francisco de Asís en Mijas, albergará este próximo domingo 20 de septiembre la segunda edición de la Supercopa de Málaga de Balonmano, una actividad que tiene como objetivo consolidarse como el torneo referente de la pretemporada en la provincia de Málaga, en el que además se pondrá en juego el primer título oficial de la campaña.

La continuidad de este evento responde a la excelente acogida y respuesta de los clubes malagueños tras su primera edición y constituye además un reconocimiento al trabajo y al rendimiento deportivo de los participantes durante la temporada pasada. El torneo reunirá a los equipos campeones de las competiciones de Liga y Copa 2025/2026 en las categorías infantil y cadete tanto masculina como femenina, convirtiéndose en una auténtica fiesta del balonmano malagueño.

Imagen de la presentación del evento.

Imagen de la presentación del evento. / La Opinión

Además de su carácter competitivo y el reconocimiento como primer título oficial de la campaña, la Supercopa se configura como un importante banco de pruebas para los equipos participantes, justo antes del comienzo liguero y de las concentraciones de los combinados provinciales y autonómicos. Los entrenadores podrán evaluar el trabajo desarrollado durante la pretemporada, realizar los últimos ajustes tácticos, técnicos y físicos y preparar a sus equipos con las máximas garantías.

Compromiso

Con esta segunda edición, la Delegación Malagueña de Balonmano reafirma su compromiso con la promoción del balonmano base, la puesta en valor del trabajo de los clubes y la consolidación de una competición que aspira a convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario deportivo de la provincia de Málaga.

El acto de presentación se ha llevado a cabo en las propias instalaciones del centro educativo y han asistido José Torrente, delegado territorial de la Federación Andaluza de Balonmano en Málaga, José María Jiménez, en representación del club colegial y la concejala de deportes del municipio mijeño, María Alarcón.

Equipos participantes

• Cadete masculino: ClÍnicas Dental Villalón Antequera y Maristas Málaga

• Cadete femenino: Clínicas Dental Villalón Antequera y E.D. Fundación Victoria 2011

• Infantil masculino: Puertosol y C.D. Europa

Noticias relacionadas

• Infantil femenino: Balonmano Maravillas Benalmádena y Feníe Energía CSFA Mijas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vivir gratis en una casa rural de Málaga con piscina: buscan voluntarios a cambio de 25 horas semanales de ayuda
  2. El restaurante de Málaga que ha conquistado a Rafa Nadal, Gareth Bale y Manolo Lama con su cocina tradicional: son especialistas en asados y carne a la parrilla
  3. Málaga acoge una gran exposición inmersiva sobre el Titanic: se podrá escuchar a la orquesta y recorrer las cabinas del buque
  4. «He pedido hasta disculpas y no me duelen prendas»: Casero responde a las críticas por el retraso de las obras de Pedregalejo en Málaga
  5. Cierra Madre de Dios, el popular local del Centro de Málaga: 'Solo hay guiris, ya no hay vecinos
  6. Málaga, una de las provincias de España más buscadas por los extranjeros para alquilar vivienda: Gran Bretaña, EEUU y Alemania a la cabeza
  7. Si nos regalan algo, ¿por qué lo vamos a rechazar?': De la Torre defiende que las esculturas del puerto deben quedarse en Málaga, aunque está abierto a reubicarlas 'donde mejor encajen
  8. Colectivos de Málaga instan a desmontar las esculturas del Puerto el miércoles al cumplirse el plazo acordado

El Gobierno prepara nuevas medidas para compensar la subida del gasóleo agrícola y pesquero

El Gobierno prepara nuevas medidas para compensar la subida del gasóleo agrícola y pesquero

La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga: llegan lluvias, tormentas, granizo y calima

La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga: llegan lluvias, tormentas, granizo y calima

Estepona reúne manga, anime, cosplay y K-pop en tres días de festival en la Costa del Sol

Estepona reúne manga, anime, cosplay y K-pop en tres días de festival en la Costa del Sol

Detienen a una mujer con más de 200 antecedentes y una reclamación activa por estafa

Detienen a una mujer con más de 200 antecedentes y una reclamación activa por estafa

The Burger Cup vuelve a Alhaurín de la Torre con diez ‘food trucks’ y cuatro días de gastronomía y música

The Burger Cup vuelve a Alhaurín de la Torre con diez ‘food trucks’ y cuatro días de gastronomía y música

Miramira deja el local de la histórica Zaldi en la calle Nueva de Málaga, que ya tiene nuevo inquilino: United Souvenirs abrirá su segunda tienda

Miramira deja el local de la histórica Zaldi en la calle Nueva de Málaga, que ya tiene nuevo inquilino: United Souvenirs abrirá su segunda tienda

El Málaga CF - Real Sociedad de La Rosaleda ya tiene fecha y horario

El Málaga CF - Real Sociedad de La Rosaleda ya tiene fecha y horario

Nueva apertura en el Centro de Málaga: La Tagliatella abre su quinto restaurante

Nueva apertura en el Centro de Málaga: La Tagliatella abre su quinto restaurante
Tracking Pixel Contents