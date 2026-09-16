Mijas acogerá la II Supercopa de Málaga de balonmano

El pabellón del Colegio San Francisco de Asís en Mijas, albergará este próximo domingo 20 de septiembre la segunda edición de la Supercopa de Málaga de Balonmano, una actividad que tiene como objetivo consolidarse como el torneo referente de la pretemporada en la provincia de Málaga, en el que además se pondrá en juego el primer título oficial de la campaña.

La continuidad de este evento responde a la excelente acogida y respuesta de los clubes malagueños tras su primera edición y constituye además un reconocimiento al trabajo y al rendimiento deportivo de los participantes durante la temporada pasada. El torneo reunirá a los equipos campeones de las competiciones de Liga y Copa 2025/2026 en las categorías infantil y cadete tanto masculina como femenina, convirtiéndose en una auténtica fiesta del balonmano malagueño.

Imagen de la presentación del evento. / La Opinión

Además de su carácter competitivo y el reconocimiento como primer título oficial de la campaña, la Supercopa se configura como un importante banco de pruebas para los equipos participantes, justo antes del comienzo liguero y de las concentraciones de los combinados provinciales y autonómicos. Los entrenadores podrán evaluar el trabajo desarrollado durante la pretemporada, realizar los últimos ajustes tácticos, técnicos y físicos y preparar a sus equipos con las máximas garantías.

Compromiso

Con esta segunda edición, la Delegación Malagueña de Balonmano reafirma su compromiso con la promoción del balonmano base, la puesta en valor del trabajo de los clubes y la consolidación de una competición que aspira a convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario deportivo de la provincia de Málaga.

El acto de presentación se ha llevado a cabo en las propias instalaciones del centro educativo y han asistido José Torrente, delegado territorial de la Federación Andaluza de Balonmano en Málaga, José María Jiménez, en representación del club colegial y la concejala de deportes del municipio mijeño, María Alarcón.

Equipos participantes

• Cadete masculino: ClÍnicas Dental Villalón Antequera y Maristas Málaga

• Cadete femenino: Clínicas Dental Villalón Antequera y E.D. Fundación Victoria 2011

• Infantil masculino: Puertosol y C.D. Europa

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• Infantil femenino: Balonmano Maravillas Benalmádena y Feníe Energía CSFA Mijas