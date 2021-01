Tras la derrota frente a Econy Gran Canaria en la jornada anterior, el Amivel afronta el partido de esta semana ante el Amida Albacete sin apenas descanso y con un complicado viaje de regreso a Málaga a sus espaldas. Los retrasos aéreos provocaron que el equipo tuviera que buscar un plan alternativo y volver desde Madrid a Vélez Málaga en autobús.

El escenario para el sábado no parece el más adecuado. El conjunto albaceteño, un clásico de la competición, ocupa la segunda plaza de la tabla clasificatoria y es serio aspirante al título. Con siete victorias en nueve partidos, son favoritos para un encuentro que, a priori, arranca con evidentes desequilibrios acrecentados por el cansancio acumulado por el viaje a Las Palmas.

El Amivel debe hacer un esfuerzo extra para derrotar a un contrincante fuerte con una plantilla plagada de jugadores extranjeros e internacionales, confeccionada para disputar con todo tipo de garantías las tres competiciones que disputa: liga regular, Copa del Rey y Europa. Entre sus efectivos destacan Zarzuela, pívot en la selección nacional, además de Fran y Rubia, fichajes que han venido a reforzar aún más al equipo manchego.

Es muy importante que el Amivel no le pierda la cara al encuentro en ningún momento, aguantar el ritmo que imponga el cuadro albaceteño y no desfallecer. Para ello debe andar muy concentrado, mostrarse incisivo y llegar con fuerzas hasta los últimos minutos del partido para no fallar como ocurrió en Canarias el miércoles. Si el encuentro entra en la recta final igualado, el conjunto malagueño tendrá opciones de victoria.

El duelo se disputará el sábado 23 a partir de las 18:00 horas en el pabellón Fernando Ruiz Hierro de Vélez Málaga a puerta cerrada. Los aficionados que lo deseen podrán seguirlo a través de la plataforma tupuedesTV de la FEDDF o través del canal de Youtube del club veleño.