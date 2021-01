En otro de esos partidos de la Liga Guerreras Iberdrola que no tienen ningún valor competitivo, el Rincón Fertilidad pasó por encima del Puerto del Carmen, en una nueva exhibición de poderío de las "panteras" malagueñas. Y es que en este nuevo sistema de competición, con dos grupos de 8 equipos, los resultados de esta primera fase contra los rivales que no pasan al mismo grupo en la segunda fase no valen para nada. Como quiera que el Rincón Fertilidad luchará dentro de un par de meses por el título y las canarias estarán jugando la fase por la permanencia... pues eso. Que no hubo en Ciudad Jardín ni lugar a la sorpresa.

Fue un triunfo de autoridad de las de las de Suso Gallardo, aunque sin excesivo brillo ante un Lanzarote Puerto del Carmen que le permite cerrar este maratón de cuatro partidos en una semana con pleno de victorias (competición europea incluida).

Gallardo repartió minutos entre sus jugadoras, que acumulaban bastante fatiga tras la dura vuelta a las pistas, viendo que desde el arranque su equipo había mostrado su poderío, sobre todo defensivo, para encarrilar la obtención de los dos puntos desde la bocina inicial.

Si algo caracteriza al Rincón Fertilidad Málaga esta temporada es que está capacitado para ponerle la misma intensidad al partido ya juegue con el rival más fuerte o dispute un partido donde es claro favorito. El cuadro malagueño no desestima la máxima aplicación, principalmente en tareas defensivas, donde las jugadoras han logrado incluso divertirse en su propia área. Con una gran actividad y bien resguardadas por Virginia Fernández en la portería, apenas concedieron seis goles en los primeros veinte minutos, lo que les permitía llegar con comodidad a esa franja psicológica de los diez goles de diferencia (16-6). No aflojaba el equipo de Suso Gallardo y al descanso dejaba la contienda casi sentenciada (21-7).

Con la victoria ya en el bolsillo para el Rincón Fertilidad Málaga, el ritmo del partido decaía en el segundo tiempo y, aunque la diferencia seguía creciendo, los goles subían con menos asiduidad al marcador, llegándose al +20 para las malagueñas mediado el segundo tiempo (29-9). Finalmente, todas las jugadoras locales que participaron en el choque anotaron algún tanto y obtuvieron un triunfo cómodo (38-15) que salva la semana de cuatro partidos con cuatro triunfos. Tocará descansar la próxima semana antes de un intenso mes de febrero.

FICHA DE PARTIDO

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 38 (21+17). Fernández (p), Pérez (8), Rojas (5), Bravo (3), Sánchez (2), Piñeira (5), Gutiérrez (1) – siete inicial – Castellanos (p), Arderius (5), Sole López (1), Espe López (), Doiro (4), Campigli (3), Medeiros () y García (1)

LANZAROTE – PUERTO DEL CARMEN 15 (7+8). Piantini (p), Betancort, L. (), Topic (2), Cabrera (), Hernández (5), Benedetti (2), Álvarez (2) – siete inicial – Cortez (p), Sánchez (1), Betancort, L. (), Llorens. (), Betancort, C. (), Betancort, B. (), Pinto (3) y Morales ().

ÁRBITROS: Alberto Macías y Ernesto Ruiz, del colegio andaluz. Excluyeron por parte del equipo malagueño a Gutiérrez y García y por parte del conjunto visitante a Hernández (2), Álvarez y Topic (2)

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la novena jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón de Ciudad Jardín de Málaga.

PARCIALES CADA 5´. 3-1, 6-3, 10-4, 14-6, 18-7, - -descanso-; 22-8, 25-9, 29-9, 33-10, 35-12, 38-15, final.