Fútbol base
La Federación Malagueña anuncia medidas urgentes tras los graves incidentes en el fútbol base
José González, presidente del organismo, confirma más sanciones, un comité antiviolencia y cámaras de seguridad en los campos
Álvaro Borrego
La provincia de Málaga volvió a vivir un fin de semana lleno de agresiones e intervenciones policiales en el fútbol base. Ante estos hechos el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol, José González, pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga y calificó los hechos como "muy graves" y afirmó "no podemos permitirlo", aunque también asegura que el fútbol no es un deporte violento ya que se disputan alrededor de 1000 partidos cada fin de semana sin incidentes.
Entre los casos más destacados, se suspendió un encuentro en Churriana, ya que un aficionado del Campanillas accedió al terreno de juego para sacar a su hijo y otro partido entre Cortijillo y Pizarra requirió una doble intervención policial por distintas agresiones durante todo el encuentro.
Medidas contra la violencia
En cuánto a las medidas, el presidente explicó:" Vamos a imponer un comité antiviolencia a nivel andaluz y provincial, también estamos trabajando en poner cámaras de seguridad en todos los campos de Andalucía, incrementar las penas dentro de lo que permite la normativa y queremos seguir incentivando a los clubes para que mantengan un comportamiento ejemplar para que se termine la violencia en el fútbol. Para ello, vamos a ayudar a los clubes con arbitrajes gratuitos en el fútbol 7, fútbol femenino y fútbol sala en categorías pequeñas, siempre y cuando no participen en actos de agresión".
También añadió: “Es un deporte con un gran atractivo, pero por estos episodios hay muchos padres que lo cuestionan. Es una misión de todos. Es muy importante la participación de los padres para que enseñen a sus hijos que esto no puede ocurrir y sean ejemplo en la grada. El fútbol son valores, no violencia. Desde la Federación vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. A nivel disciplinario, seguiremos implementando sanciones para sacar a los violentos del fútbol”.
