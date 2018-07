La plantilla blanca expresa su cariño a Cristiano

Los jugadores del Real Madrid se despidieron este martes con cariño del delantero portugués Cristiano Ronaldo, traspasado a la Juventus, y le desean suerte en su nueva etapa en el equipo italiano. También jugadores de la Juventus han querido dar la bienvenida al que a partir de ahora será su nuevo compañero.





.@Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del @RealMadrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡¡Fuerte abrazo y suerte...!! ?????? pic.twitter.com/2iAsaMmG09 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 de julio de 2018

An incredible player and a top guy! It has been a pleasure to play alongside you for the last 5 years. Good luck for the future my friend ???????? pic.twitter.com/KBYLMYaWjP — Gareth Bale (@GarethBale11) 10 de julio de 2018

Crucial for the trophies we won in the past years! A true champion. It was a pleasure playing with you! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT — Toni Kroos (@ToniKroos) 10 de julio de 2018

Ha sido un placer jugar a tu lado, has sido un ejemplo en todos los sentidos. Te deseo mucha suerte en tu nueva etapa @Cristiano ???? pic.twitter.com/9p0zXSWMxa — Marco Asensio (@marcoasensio10) 10 de julio de 2018

Ha sido un placer, Cris. Simplemente THE BEST. pic.twitter.com/TeF8RVY1RC — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) 10 de julio de 2018

Un placer defender este escudo contigo. Eres y serás el número uno. Todo el madridismo te recordaremos como un líder. Suerte en tu nueva etapa bicho!!! @cristiano pic.twitter.com/toqZZO7xIc — Nacho Fernández (@nachofi1990) 10 de julio de 2018

Ha sido todo un honor jugar al lado del mejor jugador del mundo. Dejas un recuerdo imborrable, gracias por ser un ejemplo para todos cada día. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa, @Cristiano ??????????7?? pic.twitter.com/26xsllwIuQ — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 10 de julio de 2018

Com você eu aprendi, aproveitei e ganhei. Obrigado por tudo, amigo. pic.twitter.com/e4oWYzB7zm — Casemiro (@Casemiro) 10 de julio de 2018

Cristiano, dejas una huella imborrable en el madridismo y en todos los que hemos tenido el honor de ser tus compañeros. Gracias por tu trato siempre con los más jóvenes y por ser un espejo en el que mirarse para progresar en cada entrenamiento. Ha sido un placer pic.twitter.com/FCS6VMsGDX — Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) 10 de julio de 2018

Mucha suerte en tu nueva etapa, @cristiano. El recuerdo que dejas aquí es imborrable, has hecho historia con esta camiseta. pic.twitter.com/7aWaFVYtbp — Marcos Llorente (@marcosllorente) 10 de julio de 2018

Para los canteranos siempre has sido un ejemplo a seguir y yo he intentado fijarme en cada detalle para aprender lo máximo posible. Todos los madridistas no te olvidaremos nunca, lo has dado todo por este escudo y esta camiseta. Ha sido un lujo y un orgullo ser tu compañero. pic.twitter.com/0PGpHU6uJ0 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) 10 de julio de 2018