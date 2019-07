Norberto Murara 'Neto': "El principal motivo para venir al Barça es luchar por la Champions"

El nuevo portero del FC Barcelona Norberto Murara 'Neto' ha asegurado este martes que llega dispuesto a buscar su "sitio" en el club y a trabajar para ser mejor y lograr títulos, aunque es consciente de la competencia que tendrá con Marc-André Ter Stegen, al que respeta pero al que intentará desbancar de la titularidad.

"Estoy muy seguro de llegar al Barcelona, en el momento en que me siento en plenitud como futbolista, y es el momento perfecto para mí. Estoy seguro de que con todo lo que he hecho en mi carrera, vengo a demostrar lo que he hecho y a buscar mi sitio y mi espacio en el Barça", manifestó en su presentación oficial.

Neto tiene claro su reto personal: "Vengo para jugar y para crecer, si no fuera así el club no tendría la intención de ficharme". En este sentido, añadió que lo principal es trabajar con muchas ganas y con la "determinación" máxima que tiene.

"Respeto a Marc como respeto a todos los jugadores, pero cuando más subamos el nivel mejoraremos todos. Vengo para trabajar, vengo para demostrar. Es un momento de muchísimo orgullo para mí el llegar aquí", reconoció el portero brasileño, que llega del Valencia CF a cambio de 26 millones de euros más otros 9 millones en variables, y que firmó hasta 2023.

Todavía sobre la competencia con Ter Stegen, recalcó que puede aportar otras cosas. "En el Barça ya está Marc, y como todos los futbolistas aquí tiene muchísimo nivel. Les respeto mucho pero vengo a demostrar mi trabajo, soy un portero solvente, sé mis cualidades y sé qué puedo aportar al Barça", argumentó.

"Cada uno tenemos nuestras cualidades, no veo el por qué de compararnos. Podemos aprender y crecer juntos, es importante tener esta mentalidad profesional y ganadora, espero poder ganarme mi espacio en este club. Espero ser mejor, soy muy ambicioso y me gusta mejorar y crecer. Soy un profesional y lo tengo muy claro en mi cabeza", concluyó.

Sea como titular o no, tiene claro que su objetivo es luchar "cada año por ganar la 'Champions'". "Es un orgullo saber que estás a un nivel muy alto. El motivo principal para ir al Barça es luchar por ganar una competición importante como esta. Soy una persona ganadora y daré el máximo para ayudar al club y a mis compañeros", manifestó el guardameta.

Y es que Neto se toma su llegada a Barcelona "como un premio". "Pero los premios van a quienes los buscan. Sé lo que he tenido que vivir para llegar aquí, por eso es un momento muy bonito y de mucho orgullo para mí. Lo más importante es saber de dónde venimos, estar preparado y con la cabeza centrada para hacer lo máximo por este club", se sinceró.

Llega de Valencia, donde cree que su "ciclo" había terminado. "Decidí en su día irme al Valencia, donde he sido bastante feliz y he podido demostrar mucho, ahora vengo al Barcelona a cumplir un sueño", comentó.

"Mi ciclo en el Valencia había llegado al final, y tener la posibilidad de venir al Barça, en el momento top en el que me siento, no se puede pensar dos veces. Vengo para ser parte de esta historia y dejar mi marca, seguir trabajando y con ganas de dar muchos títulos a este club club y afición", aportó.