Barcelona - Real Betis en directo

El conjunto blaugrana se resiste a ser campeón de LaLiga. Con sus máximos perseguidores fallando en sus compromisos, el Barça no aprovecha a rematar la faena, ostentando una preocupante falta de contundencia en el área rival, un juego no demasiado fluido y una condición física que no invita a grandes esfuerzos. Los once puntos de distancia con respecto al Real Madrid - y los 13 con el Atlético de Madrid - suavizan el mal momento.