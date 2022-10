Elche - Real Madrid en directo

¡¡¡¡ANCELOTTI NO ROTA EN EL MARTÍNEZ VALERO!!!! El calendario tan apretado no impide al técnico italiano a tirar de los más habituales en la visita al colista, introduciendo tan solo dos cambios con respecto al once presentado en el 'Clásico' contra el Barcelona. Rüdiger y Rodrygo Goes son las principales novedades en un once del que se cae Aurélien Tchouaméni tras nueve titularidades consecutivas.