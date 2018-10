Rivera censura el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha censurado el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 acordado este jueves por el Gobierno y Unidos Podemos porque, según ha indicado, implica aumentar la presión fiscal a la clase media trabajadora y "disparar" el gasto.



"Sánchez-Iglesias pactan subir los impuestos a la clase media trabajadora y disparar otra vez el gasto. Es un error podemizar la economía, los españoles merecen decidir cuanto antes su Gobierno y sus políticas en las urnas", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter, para después reclamar, una vez más, que se convoquen elecciones generales "ya".



El secretario de Programas y Áreas Sectoriales de la formación naranja y portavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, ha afirmado en rueda de prensa que el acuerdo anunciado este jueves es en realidad "papel mojado", porque los escaños del PSOE y de Unidos Podemos no bastan para poder aprobar los PGE y necesitarían el respaldo de otros partidos. Por eso, ha declinado comentar medidas concretas del documento.



El responsable de Política Fiscal en la Ejecutiva de Cs, Francisco de la Torre, sí ha criticado en Twitter una cuestión en concreto, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haya aclarado este viernes cuál es el déficit con el que han elaborado el plan presupuestario.



Montero ha indicado que el próximo lunes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el presupuesto base que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea ese mismo día con las líneas generales de las cuentas públicas del próximo año, y que será entonces cuando se detallarán las cifras macroeconómicas, incluidas las de déficit, y las estimaciones de ingresos totales y de gasto.



Saber si las medidas del acuerdo se pueden pagar

El nivel de chapuza es difícilmente superable... Todavía no han comenzado a hacer el DBP que tienen que enviar el lunes, porque el primer paso es saber cuánto déficit vas a tener. Flipante https://t.co/oG1MTcRNM1 „ Francisco d la Torre (@frdelatorre) 11 de octubre de 2018

Aumento del salario mínimo

Según De la Torre, que preside la Comisión de Presupuestos del Congreso, el Ejecutivo dedeberían aclarar ya, si generará déficit y si es compatible con la senda de déficit actual que el Gobierno del PP pactó con Bruselas o "con la que querría el Gobierno (actual) pero rechazó el Congreso"., ha concluido el diputado de Ciudadanos. La ministra de Hacienda ha asegurado que el acuerdo con Podemos no conlleva una modificación sustancial del techo de gasto ya aprobado, ya que la senda de déficit propuesta por el Gobierno conlleva una relajación de unos 1.500 millones para el Estado, frente a los 5.000 millones restantes para comunidades autónomas y Seguridad Social.En cualquier caso, De la Torre ha rechazado la previsión del Gobierno de que recaudará 5.678 millones de euros a través de las medidas de reforma fiscal y lucha contra el fraude, sin incluir los ingresos por cotizaciones. "Esos números no salen ni de broma con las subidas de impuestos del documento Podemos-Gobierno", ha señalado.Concretamente, ha afirmado que los ingresos por subidas de impuestos del documento "no dan ni 5.000 ni 7.000 millones" y que. Aunque la ministra de Hacienda ha cifrado en 5.678 millones de euros los ingresos fiscales --y en 2.082 millones los gastos asociados solo a la Administración General del Estado--, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha hablado de unos 7.000 millones.Por otro lado, De la Torre se ha hecho eco de las críticas de otros usuarios en Twitter respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que. Según el economista José Carlos Díez, hacer una subida "tan intensa" mientras el precio del petróleo aumenta y el comercio internacional permanece casi estancado "tendrá efectos negativos sobre la creación de empleo".Además, el responsable de Política Fiscal de Cs ha difundido un comentario del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en el que advierte de que elde la base mínima del Régimen Especial de Autónomos, por la que cotizan más de 1.700.000 trabajadores.Eso, así que "o se limita que los autónomos que no lleguen al SMI tengan una cuota reducida o muchos pasarán a economía sumergida", ha afirmado.