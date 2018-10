Pedro Sánchez tilda el viaje de Casado a Bruselas de "deslealtad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado este martes de "deslealtad impropia de un partido de Gobierno" el viaje del líder del PP, Pablo Casado, a Bruselas, un día después de la presentación de las líneas maestras del proyecto presupuestario.

En estos términos se ha manifestado el presidente del Gobierno durante una conversación informal con periodistas, posterior a la visita que ha hecho a un centro de formación profesional en Zaragoza.

Precisamente preguntado por el viaje que efectuará este martes a Bruselas el líder del PP, Sánchez lo ha tachado de "deslealtad", sobre todo al venir de un partido, como el popular, que es "de Gobierno".

Casado tiene previsto participar en la capital belga en varias reuniones, entre ellas la que siempre convoca el Partido Popular Europeo previamente a los consejos de la UE.

Uno de los asuntos a tratar en los encuentros que protagonice Casado serán las bases de las cuentas públicas del Gobierno de Sánchez, que cree se alejan del rigor presupuestario y vienen a anticipar nuevas crisis económicas. Este objetivo de Casado es, para el presidente, de una "deslealtad impropia de un partido de Gobierno" como el PP.

También se ha pronunciado Sánchez sobre la negociación presupuestaria, cuyas líneas maestras se dieron a conocer este lunes, puesto que se han enviado a la UE para su evaluación. El presidente se ha mostrado optimista acerca de la aprobación de los presupuestos, que cuentan ya con el apoyo de Podemos.



Calvo avala los contactos de Iglesias



Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha puesto peros este martes a la posibilidad de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reúna en la cárcel con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, para explicarle las bondades del pacto presupuestario que ha sellado con Pedro Sánchez. "Me parece bien, en principio, que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo", ha dicho Calvo.

Así se ha pronunciado la 'número dos' del Gobierno cuando se le ha preguntado en el Congreso sobre la noticia publicada por 'La Razón' acerca de que Junqueras e Iglesias estarían preparando un encuentro para allanar el camino a la aprobación de las cuentas públicas, que necesitan el concurso de los independentistas para salir adelante. Esa eventual cita ha sido desmentida por el partido morado.

"No puedo decir nada de relaciones en las que no tengo arte ni parte, no sé cuál es la agenda de trabajo del señor Iglesias, no me puedo pronunciar", ha comentado Calvo si bien, a renglón seguido ha admitido que le "parece bien, en principio que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo".