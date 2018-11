Ryanair suspende 12 horas el ´check-in online´ entre el miércoles y el jueves

Ryanair ha informado de que su página web y la aplicación móvil no estarán disponibles durante 12 horas por mejoras en sus sistemas de reservas, desde las 18.00 horas del miércoles 7 de noviembre hasta las 6.00 horas del jueves 8 de noviembre. Durante este tiempo, los servicios de 'check in' 'online' no estarán disponibles.





??Debido a una actualización importante de nuestro sistema de reservas, algunos de nuestros servicios no estarán disponibles desde las 18.00 CET del 07 de noviembre de 2018 hasta las 06:00 CET del 08 de noviembre de 2018. Aquí te ofrecemos más información: https://t.co/0vjMa6nTqX — Ryanair España (@Ryanair_ES) 6 de noviembre de 2018

Ryanair recomienda a todos aquellos clientes que viajen mañana que se aseguren de haber efectuado la facturación "online" e impreso sus tarjetas de embarque a lo largo hoy. Por ello, la aerolínea ha contactado este lunes por Sa los clientes que han concertado vuelos para el miércoles.De la misma manera, durante este tiempo. Ryanair se ha disculpado por cualquier inconveniente que pueda causar este trabajo de mejora en sus sistemas.