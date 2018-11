Sánchez impulsará las inversiones en Cuba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el Gobierno continuará impulsando las inversiones españolas en Cuba y no regatearía "ningún esfuerzo" para que la presencia española "brille" en la isla y contribuya a la apertura comercial, así como para conseguir poner las relaciones económicas entre ambos países "a la altura de los vínculos históricos y afectivos".



Así lo ha señalado Sánchez durante la inauguración del Foro Empresarial España-Cuba en el marco de su viaje a la isla, en la que ha afirmado que el Gobierno continuará impulsando las inversiones en la isla y contribuyendo al desarrollo, la transformación y la prosperidad de la sociedad cubana.



"No queremos limitarnos a ser testigos del despegue que se producirá de la economía cubana, queremos acompañarlo y sustentarlo, va a ser bueno para ambos países", ha enfatizado Sánchez, quien ha aseverado que España "no va a regatear ninguno de sus esfuerzos para que su presencia brille a la altura de la potencia de la economía y de la amistad y el respeto que España tiene por el Gobierno cubano".







No nos limitaremos a ser testigos del despegue de la #economía en Cuba. Seguiremos impulsando las #inversiones, contribuyendo al desarrollo y prosperidad del país. El compromiso es simple: situar las relaciones económicas a la altura de nuestros vínculos históricos y afectivos. pic.twitter.com/YQ1gTbgGb1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 de noviembre de 2018

Soluciones a los impagos y líneas de apoyo

En esta línea, ha mostrado su predisposición a "favorecer" el crecimiento del modelo cubano y ha abogado por poner las relaciones económicas entre ambos países "a la altura de los vínculos históricos y afectivos". Además, ha querido trasladar un mensaje de "seguridad" porque "los obstáculos que haya en el camino no van a impedir ni ralentizar el aumento de los lazos comerciales y la inversión" entre España y Cuba.Sánchez se ha mostrado "muy agradecido" por la "confianza" mostrada por el Gobierno cubano a las empresas españolas, y ha augurado que en la "decisiva" etapa que comienza "seguirá siendo así", con una relación "intensa" a nivel cuantitativo y cualitativo. Ha destacado la presencia de empresas líderes en "sectores de futuro para Cuba", como los sectores de renovables o infraestructuras."Sería imperdonable no aprovechar las oportunidades del encuentro para avanzar en la modernización y la apertura de Cuba y reforzar vínculos económicos y comerciales", ha añadido.También se ha mostrado "convencido" de queproducidos por la "escasez de divisas", y que generan situaciones financieras "difíciles y muy complejas".El líder del Ejecutivo español ha explicado quepara apoyar "más y mejor" proyectos de implantación e inversión productiva española en la isla, y se movilizarán también recursos para proyectos agrícolas, educativos y de transporte ferroviario.Junto a esto, ha recordado el fondo de contravalor de 415 millones creado como consecuencia de la condonación de deuda del año 2016, que se impulsará, junto a la reapertura de Cesce de la línea para cubrir los impagos. "España debe se el mejor aliado de América Latina en Europa por justicia y por los lazos que nos unen", ha apostillado.