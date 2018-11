La compensación a los pensionistas por la desviación del IPC costará 386 millones

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado que cada décima de desviación de los precios respecto a la subida de las pensiones de este año (1,6%) supondrá un coste de 128,6 millones de euros en compensación a los pensionistas.

Durante su asistencia a los 'Desayunos Informativos de Europa Press' para atender a la intervención de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, Granado ha confirmado que para calcular esta compensación este año se tomará como referencia el IPC interanual de diciembre, que el Gobierno prevé que finalice en el 1,9%.

Ello supondría una desviación de tres décimas sobre la subida de las pensiones de este año, del 1,6%, por lo que la paga compensatoria a los pensionistas tendrá un coste cerca de 386 millones de euros, cifra que resulta de multiplicar por tres los 128,6 millones que cuesta cada décima de desviación sobre el IPC.

En caso de que la desviación de precios se consolidara en la nómina de las pensiones, un asunto que todavía no está del todo claro, estos 386 millones de euros se duplicarían y el coste total de la compensación rondaría entonces los 772 millones de euros.

De estos 772 millones, la mitad se destinarían a compensar a los pensionistas por la desviación de precios (es decir, a lo que se conoce como la "paguilla") y el resto a consolidar en nómina la desviación del IPC.



Sistema de cotización de ingresos reales para autónomos

Por otra parte, Magdalena Valerio ha afirmado este lunes que espera que esta semana se defina por completo el acuerdo para incrementar las cotizaciones de los autónomos en 2019 a cambio de mejores prestaciones.

"La semana pasada se avanzó muchísimo en ese acuerdo, que algunos han calificado de histórico", ha señalado la ministra durante su intervención en los 'Desayunos Informativos de Europa Press'.

El acuerdo fue alcanzado por tres de las cuatro organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y CEAT), desmarcándose del mismo la organización Uatae, que quiere una fecha cierta para la entrada en vigor del sistema de cotización por ingresos reales.

En este sentido, Valerio ha subrayado que un sistema así "no se improvisa" porque "hay que cruzar millones de datos", y ha recordado que, de momento, el Gobierno se ha comprometido a presentar un primer documento sobre cotizaciones por ingresos reales el 31 de enero de 2019.

"Seríamos irresponsables si fijáramos un plazo de días para este sistema", ha afirmado la titular de Trabajo, que en todo caso ha resaltado que el diseño de este sistema de cotizaciones será una prioridad del Gobierno durante el próximo año.

Tras indicar que la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda ya se han puesto "manos a la obra" para cruzar los datos necesarios que hagan posible este sistema, Valerio ha señalado que la idea es que aquellos autónomos cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) paguen una cotización más reducida.

El acuerdo alcanzado la semana pasada con tres de las cuatro organizaciones de autónomos pone en marcha un sistema de cotización transitorio, válido para 2019. A lo largo de dicho ejercicio se negociará para su puesta un marcha un nuevo modelo de cotización que hará que los autónomos paguen en función de lo que ingresan, salvo los que facturan por debajo del SMI, para los que se establecerá una menor cuota.

Al ser preguntada la ministra por los motivos por los que todavía no da por cerrado el acuerdo de la semana pasada con ATA, UPTA y CEAT, Valerio ha señalado que lo hace por respeto a la mesa de diálogo social sobre Seguridad Social, donde están representados sindicatos y empresarios.

"Luego llegarán UGT, CC.OO., CEOE y Cepyme y dirán que no respeto el diálogo social. Esto afecta a la mesa de Seguridad Social y esta ministra no quiere que los agentes económicos y sociales me hagan un reproche. (El acuerdo) hay que verlo en la mesa de diálogo social y espero que esta semana podamos hablar de acuerdo todos, autónomos y mesa de diálogo social", ha insistido.

En cualquier caso, Valerio ha ensalzado las virtudes del acuerdo con los autónomos porque aunque implica "un poquito más de cotización" va a traer mejoras importantes en la protección social de los autónomos, como la ampliación de la duración de la prestación por cese de actividad y mayores facilidades para su acceso.

"Creo que (el acuerdo) tiene una serie de características que seguro que van a hacer que sea apoyado por todos", ha confiado la ministra.