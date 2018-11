CaixaBank, ´Banco del Año 2018´ en España para la revista ´The Banker´

CaixaBank, banco presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha sido reconocido como Banco del Año 2018 en España por la revista británica 'The Banker', del Grupo Financial Times.

Los premios Bank of The Year de la revista 'The Banker' reconocen a los bancos que superan los retos a los que se enfrenta el sector, como la transformación digital, la capacidad de crecimiento, la apuesta por la innovación y la calidad de los servicios que ofrecen a sus clientes, según ha informado CaixaBank en un comunicado este viernes.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha mostrado su satisfacción por este galardón, que "es un nuevo reconocimiento internacional a nuestro compromiso con la excelencia y servicio al cliente con una decidida apuesta por la transformación digital y la innovación; pilares que también asientan las bases de nuestro crecimiento futuro, según lo establecido en el nuevo Plan Estratégico 2019-2021".

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad, ha destacado que "CaixaBank sigue aumentando su rentabilidad y su solidez como fruto de un esfuerzo colectivo por la calidad del servicio". Para Gortázar, la clave del éxito de CaixaBank es su estrategia centrada en las personas: "Nuestros clientes inspiran a nuestros empleados para la mejora continua; y todos juntos hacemos un banco cada día más innovador, más rentable y más sostenible".

La publicación británica ha valorado la capacidad de crecimiento y los buenos resultados que CaixaBank ha presentado a lo largo del año. La entidad mantiene el liderazgo en banca de particulares en el mercado financiero español, con una cuota de penetración del 29,3% y cerca de 14 millones de clientes en el país. Además, CaixaBank es líder en el mercado de fondos de inversión en España, con una cuota de mercado del 17%, y en planes de pensiones, con una cuota del 24,2% a cierre del tercer trimestre de 2018.



Apuesta por la innovación y la transformación digital



La entidad asume la innovación como un reto estratégico, y un rasgo diferencial de su cultura. En el ámbito de la transformación digital, The Banker ha valorado el nuevo servicio Smart Money, por el que CaixaBank se convierte en el primer banco español en ofrecer un servicio de asesoramiento digital de inversiones a partir del perfil de riesgo y objetivos del cliente proponiendo carteras de inversión. Smart Money ofrece a los clientes recomendaciones personalizadas según sus objetivos y su tolerancia al riesgo; y les permite gestionar sus inversiones a través de la plataforma digital.

Además, también ha valorado la implementación del nuevo modelo de oficinas Store que CaixaBank ha desplegado en el último Plan Estratégico. Las oficinas Store son un reflejo de la apuesta del banco por la mejora del servicio y ponen el foco en la atención personal y la experiencia del cliente. Las nuevas oficinas disponen de un horario más amplio que el de una oficina convencional: horario ininterrumpido de mañana y tarde de lunes a jueves (de 8.30 a 18.30 horas) y viernes de 8.30 a 14.30 horas.



Amplia oferta de productos y servicios



En cuanto a los servicios, la publicación británica ha analizado la creación, en diciembre de 2017, de Day One, un servicio financiero especializado de apoyo al crecimiento de las start-ups. Con oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia, Day One ofrece asesoramiento financiero para empresas innovadoras, servicios a medida y un programa de actividades de formación y networking. La entidad ofrece una línea de financiación para start-ups de 250 millones de euros e impulsará el contacto entre estas compañías y grupo de inversores nacionales e internacionales. Este modelo se apoya en la potente base de servicios tecnológicos de CaixaBank, que ofrece a los clientes la posibilidad de gestionar sus operaciones financieras en todo momento a través de web y móvil.



CaixaBank, un año de reconocimientos internacionales



CaixaBank ya había recibido esta distinción por parte de la revista The Banker en 2013 y en 2016. Además, CaixaBank también ha sido reconocido este año por la revista Euromoney como 'Mejor Banco Digital de Europa Occidental', y como 'Mejor banca privada en España'.

Por su parte, la publicación estadounidense Global Finance ha premiado a CaixaBank como 'Mejor Banco en España', 'Mejor Banco de banca de particulares en el mundo', y el 'Mejor Banco digital en Europa Occidental'.

Además, en los últimos meses, la entidad también ha recibido premios por su innovación, como la distinción a la 'Banca de particulares digital más innovadora de Europa Occidental' por Global Finance, o el premio de EFMA y Accenture a la innovación del mes por el imaginCafé.

Por su parte, la nueva aplicación móvil CaixaBank Now ha recibido el reconocimiento al "Mejor proyecto tecnológico del año en categoría móvil" por The Banker, a la "Mejor aplicación móvil bancaria de Europa Occidental de 2018" por Global Finance; y a su innovación en puntos de interacción con el cliente y experiencia de usuario en los BAI Global Innovation Awards.