Montero quiere devolver el IRPF de maternidad en casos que fueron desestimados

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la Agencia Tributaria trabaja para tratar de devolver el IRPF de la prestación de maternidad a aquellas mujeres que reclamaron y "en su momento perdieron la sentencia o no la recurrieron".

En declaraciones a los medios antes de intervenir en una jornada sobre I+D+i en UGT, la ministra de Hacienda ha explicado que los servicios jurídicos se encuentran en una "diatriba", porque se trata de cómo hacer cumplir una sentencia a la vez que se les reconoce un derecho que ha sido posterior.

No obstante, se ha mostrado "convencida" de que encontrarán una solución, "porque no tiene sentido que, aquellas que reclamaron previamente para obtener ese derecho, ahora que se concede globalmente, justo a ellas no se les conceda".

La ministra se ha referido así a las reclamaciones de la Asociación de afectadas por la no devolución del IRPF por maternidad, compuesta por mujeres que solicitaron la devolución de esta retención previamente a la sentencia del Supremo del pasado octubre, que reconoció su exención fiscal.

Dicha sentencia aplicaba un carácter retroactivo desde 2014, de forma que aquellas mujeres que presentaron una reclamación con anterioridad -que fueron desestimadas- y prescribieron se quedaron sin percibir la retención realizada.

Una vez conocida la sentencia del Supremo, el Ministerio de Hacienda puso en marcha un mecanismo para reclamar la devolución de los años no prescritos, en el que incluyó también los permisos de paternidad.