El Gobierno llevará al Congreso antes del verano el control de precios de los alquileres

El Gobierno "presentará antes del verano en el Congreso una iniciativa" legal para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan controlar los precios de los alquileres de viviendas en las zonas donde éstos se han disparado. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante su comparecencia en la Cámara Baja. Se despeja así una de las dudas que planeban sobre el pacto de gobierno del PSOE con Unidas Podemos.

La medida figuraba en el texto del acuerdo entre ambos partidos pero ya estaba también en pacto de la moción de censura pero el Gobierno eludió cumplirlo ante la presión de inversores e inmobiliarias.



Consultas previas

"No queremos mirar hacia otro lado. No voy a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a los jóvenes de cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les da la espalda", ha dicho el ministro, que se ha comprometido a "consultar a todos los agentes implicados, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado" antes de presentar la iniciativa. "Es una medida oportuna, tasada y proporcional", ha destacado.

El ministro, que comparece en el Congreso para avanzar las líneas generales de su departamento en esta legislatura, no ha precisado si la reforma legal se hará a través de un proyecto de ley, un decreto ley o una iniciativa parlamentaria.