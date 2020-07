Merkel avisa de que es "posible" que no haya acuerdo sobre el fondo de recuperación de la UE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han retomado este domingo, por tercer día consecutivo, unas tensas negociaciones para intentar sellar un acuerdo sobre el fondo de recuperación económica y el presupuesto comunitario de los próximos siete años. La sesión del sábado, plagada de reuniones bilaterales y consultas a varias bandas, acabó sin acuerdo, pese a la propuesta de compromiso del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de recortar en 50.000 millones el volumen de las transferencias, endurecer el control sobre las ayudas y aumentar las compensaciones a los contribuyentes netos.

Este domingo, a su llegada a la cumbre, la cancillera alemana, Angela Merkel, ha asegurado que hay buena disposición entre los líderes pero ha advertido de que es "posible" que los Veintisiete no lleguen a un acuerdo sobre el plan de recuperación poscoronavirus debido a los desacuerdos que todavía persisten entre ellos. "Hay mucha buena voluntad (...) pero es posible que no se obtenga ningún resultado hoy. Hay muchas posiciones diferentes. Haré mi parte, pero también es posible que no haya hoy un resultado", ha dicho Merkel que nada más llegar se ha reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el grupo de líderes que se ha puesto a los mandos de la negociación para tratar de acercar posturas entre el norte y el sur.

También el presidente español, Pedro Sánchez, ha hablado "extensamente" este domingo con Macron, Merkel, Conte y Michel para tantear, según han explicado fuentes del Consejo, si ve posible nueva propuesta de compromiso que todavía no ha presentado ante una sesión plenaria que debía haber comenzado a las 12 del mediodía y que se ha pospuesto al menos hasta las 4 de la tarde. "En estos momentos, no se trata ya de valorar una u otra negobox (caja negociadora) sino de dilucidar si es realmente posible llegar a un acuerdo", han explicado fuentes de Moncloa.



Cuatro grandes escollos

Según fuentes fuentes italianas, las últimas cifras sobre la mesa hablan del mantenimiento del volumen previsto para el fondo de recuperación -de 750.000 millones- pero recorta aún más las transferencias hasta un posible montante de 420.000 millones en transferencias a fondo perdido y 330.000 millones en préstamos. El recorte propuesto el sábado, de 50.000 millones -desde los 500.000 iniciales a los 450.000-, es insuficiente para los países 'frugales' -Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia- e incluso Finlandia que quiere rebajar aún más la cifra.

"Continúan las negociaciones. Por un lado, la mayoría de países -incluidos los más grandes, Alemania, Francia, España e Italia- que defienden las instituciones europeas. Por otro, unos pocos países que se llaman 'frugales'", ha arremetido el italiano Giuseppe Conte. Además del tamaño del fondo de reconstrucción, persisten las discrepancias en torno al control en el desembolso de las ayudas, los cheques de compensación a los países contribuyentes neto y la vinculación de los fondos europeos con el respeto al Estado de derecho siguen siendo los cuatro grandes escollos que persisten este domingo y que complican el acuerdo.



Crece el pesimismo

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha indicado que "todavía es posible llegar a un compromiso" pero ha advertido que no será a costa de la ambición europea. "La voluntad de acuerdo no nos hará renunciar a la ambición legítima que debemos tener, y veremos en las próximas horas si ambas cosas son compatibles", ha explicado. Una opinión compartida por otros dirigentes europeos como el griego Kyriakos Mitsotakis que ha avisado de que todos tendrán que hacer concesiones pero que "estas no deben llevar a rebajar el nivel de ambición" de la respuesta económica a la pandemia. "Nos enfrentamos a una crisis económica sin precedentes y simplemente no nos podemos permitir aparecer divididos o débiles", ha indicado.

"Tengo esperanza de que hoy sea concluyente y sea posible cerrar un acuerdo" porque de lo contrario, ha añadido su colega portugués, Antonio Costa, que ve un 50 por ciento de posibilidades de acuerdo, "serán muy malas noticias para los agentes económicos y para todos los europeos". Los mandatarios de Hungría, Polonia o Eslovenia también han mostrado voluntad de quedarse en Bruselas el tiempo que haga falta para continuar lo que que el lituano Krisjanis Karins ha calificado como las negociaciones más difíciles que ha entablaco nunca. "Aunque las negociaciones son difíciles, el espíritu de compromiso aún no ha desaparecido", ha asegurado. Para el irlandés Micheál Martin, un fracaso en las negociaciones daría una "percepción muy negativa" de la capacidad europea de responder a una crisis única con la del covid19.



Las exigencias de Rutte

Además del montante, el holandés Mark Rutte sigue reclamando un férreo control en el desembolso de las ayudas de forma que su gobierno pueda tener garantías de que el país ha cumplido con las reformas prometidas. Rutte ha apuntado públicamente que España e Italia deberían mejorar su legislación laboral y su sistema de pensiones. La propuesta de compromiso de Michel ofrece una especie de "freno de emergencia" que permitiría a un país descontento con las reformas de cualquiera de sus socios paralizar los pagos y plantear un debate en el Ecofin o en el Consejo Europeo. España no rechaza este freno de emergencia pero insiste en que la decisión final de autorizar el desembolso de las ayudas no puede requerir la unanimidad porque haría del sistema en ineficaz.



Orban arremete contra Holanda

El otro gran escollo sobre la mesa, además de los cheques a los países ricos, es la vinculación de los fondos al respeto del estado de derecho y los valores europeos, que enfrenta a Hungría y Polonia con el resto de países. Algunos Estados miembros, como Holanda, no están sin satisfechos con la propuesta de compromiso ofrecida por Michel ya que permitiría evitar una sanción con mayor facilidad que en la propuesta original planteada por la Comisión Europea. Una postura que ha encendido al primer ministro húngaro, Viktor Orban, que ha atacado a Rutte y al parlamento holandés con inusitada dureza. "No se cual es la razón personal del primer ministro holandés para odiarme a mí o a Hungría. Como en su opinión Hungría no respeta el estado de derecho debe ser castigada financieramente. No es aceptable porque no hay decisión sobre cual es la situación sobre el estado de derecho en Hungría", ha advertido asegurando que está dispuesto a hablar sobre el estado de derecho pero no a vincularlo con el debate presupuestario, una postura compartida por Varsovia.

"Si el acuerdo se bloquea no es por mí sino por el 'tipo holandés' (en referencia a Mark Rutte) que es quien lo ha iniciado. (...) Si se rompe es por él, no por mí. No me gusta entrar en un juego de culpas pero el holandés es el responsable de todo el lío que tenemos", ha insistido recordando que Rutte es también quien más problemas plantea entorno al control de las ayudas del fondo de recuperación. "Es una disputa básicamente entre holandeses e italianos. En lo que respecta a Hungría, apoyamos a los italianos en esta disputa. Lo mejor que podemos hacer es dar el dinero a los que lo necesitan para que lo gasten lo antes posible y estabilizar su economía en vez de tener una larga disputa sobre programas". En cuanto al mantenimiento de los cheques de compensación a los países ricos, ha insistido en que "son un privilegio" que debe desapacer.