El Ibex 35 abre con una alza del 0,28% y defiende los 6.800 enteros

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,23%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.855 enteros a las 9.01 horas, después de conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado el centro médico Walter Reed, donde ha permanecido los últimos tres días tras haber dado positivo por coronavirus, y ha tomado un helicóptero rumbo a la Casa Blanca.



Horas antes, el presidente estadounidense se ha mostrado como es habitual muy activo en redes sociales, en esta ocasión para anunciar que volverá "pronto" a la campaña electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre. "Volveremos pronto a la campaña! Las noticias falsas sólo muestran las encuestas falsas", ha escrito en su cuenta de Twitter.





Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.