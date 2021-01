El precio de la electricidad volverá a subir este martes hasta los 84 euros por MWh

El precio mayorista de la electricidad subirá este martes un 2,18% con respecto al marcado este lunes, manteniéndose así por encima de los 80 euros por megavatio hora (MWh), en plena ola de frío que asola España.

En concreto, el 'pool', cuyos precios diarios se fijan con un día de antelación, marcará para el 12 de enero un precio medio diario de 84,25 euros por MWh, lejos eso sí de los 94,99 euros por MWh que llegó a registrar el pasado viernes, según datos recogidos por Europa Press a partir del operador del mercado ibérico (Omie).

Después del ligero respiro dado en el fin de semana, con una caída en sus precios debido en gran parte a la menor demanda, el precio de este martes confirma las alzas con el inicio de la semana. Para este lunes el precio medio de la electricidad en el 'pool' es de 82,45 euros por MWh, un 24,4% superior al del domingo (66,27 euros) y un 2,2% por encima del sábado (80,66 euros).

No obstante, a pesar de la subida en el precio medio diario para este martes, las horas puntas caerán ligeramente frente a las de este lunes, bajando de los 120 euros por MWh. Así, entre las nueve y diez de la noche los consumidores que dispongan de tarificación por horas pagarán la electricidad a 114,02 euros por MWh, muy por encima, eso sí, de los 55,18 euros de la hora más barata, que se dará a las cinco de la madrugada.



"Episodio conyuntural"

En una entrevista con Europa Press el pasado sábado, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, consideró que la subida en el precio de la electricidad de estos días se trata de un episodio "coyuntural" y que tiene un impacto "limitado" en el recibo de la luz.

Ribera señaló que se ha dado la 'tormenta perfecta' con los ingredientes de la ola de frío, que ha provocado un aumento en la demanda de energía, y a los que se han unido la presión en el mercado del gas natural y el incremento en los precios de CO2, lo que ha llevado a registrar ese "incremento coyuntural" en el precio de la electricidad.

Asimismo, incidió en que este incremento en el mercado mayorista eléctrico "no tiene un impacto lineal" en la factura de la luz, por lo que no se traduce en subidas automáticas ni de la misma cuantía en los precios finales que pagan los consumidores, ya que en el recibo hay otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) que no se ven afectados por el mercado.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2021 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.



Un 35,8% más caro este mes

La subida interanual del precio del kilovatio hora (kWh) de electricidad en el regulado PVPC en lo que va de enero alcanza el 35,8%.

En concreto, el precio medio del kWh en los primeros 11 días de enero se sitúa en 18,20 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 13,40 céntimos del mismo periodo del año pasado, según datos de Facua Consumidores en Acción.

En un comunicado, la asociación lamenta "la actitud conformista" ante lo que está ocurriendo que ha mostrado Teresa Ribera y le reclama "medidas urgentes para frenar la especulación y abaratar el recibo de la luz, en cumplimiento de los compromisos adoptados en el acuerdo de Gobierno de coalición".

Así, Facua recuerda que PSOE y Unidas Podemos anunciaron que procederían a "modificar la factura eléctrica" con los objetivos de "reducir el porcentaje que representa el término de potencia" y "que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética".