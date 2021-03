Los ERPs están adquiriendo una importancia creciente en el panorama empresarial español. El recurso a estos sistemas de gestión no es nuevo, pero ha sido en los últimos años cuando un mayor número de empresas ha decidido incorporarlos en su operativa diaria. De acuerdo al Estudio de Satisfacción en la implantación de soluciones de software en España elaborado por la consultora SoftDoIt, el 49% de soluciones de software implantadas en nuestro país corresponde a sistemas ERPs.

La necesidad de dar un salto tecnológico en un contexto de transformación digital corporativa, ha alentado su adopción en organizaciones de todos los tipos y tamaños. Los ERPs ya no son objeto de interés exclusivo de grandes empresas con facturación millonaria, sino que se han democratizado hasta el punto de captar la atención de las PYMES, que ven en ellos un valioso recurso para mejorar su eficiencia, productividad y rentabilidad.

Ahora bien, ¿qué es un ERP?. Este acrónimo, procedente del término inglés Enterprise Resource Planning, hace referencia a los sistemas de planificación de recursos empresariales: softwares que permiten una supervisión diaria de los procesos clave de una organización, desde la producción hasta la contabilidad, pasando por la gestión de recursos humanos.

En España, el líder indiscutible de estos sistemas de gestión es SAP, creadores de un software ampliamente extendido y que ofrece soporte a más de 55 mil clientes repartidos por todo el territorio nacional. En su afán por ofrecer soluciones adaptadas a cualquier tipo de empresa cuentan en su portfolio con SAP Business One, el sistema de gestión empresarial diseñado para la pequeña y mediana empresa.

Grupo Trevenque, compañía granadina del sector TIC y partner oficial de SAP, es uno de los principales encargados de su implementación en Andalucía oriental. Sus 30 años de experiencia en el sector, unidos a una dilatada trayectoria como asesores tecnológicos de multitud de empresas, los convierten en la opción preferente para las PYMES de la región interesadas en adoptar estos sistemas.

Tengo una PYME: ¿necesito SAP Business One?

Cada empresa es diferente. Su actividad también. Por eso SAP Business One es una solución adaptada y adaptable. No importa si eres un emprendedor autónomo, si has fundado recientemente una start-up o tienes una empresa con varios años de actividad. Tampoco si tu negocio se basa en la venta online de muebles o en la investigación científica. Independientemente de qué hagas y cómo, con SAP Business One dispones de todos los recursos necesarios para impulsar tu crecimiento.

La herramienta ofrece una visión clara de tu empresa, aportando información clave sobre cada uno de los departamentos que la componen: producción, contabilidad, compras, ventas, logística, seguridad, normativa legal y un largo etcétera. Facilita una estandarización de todos los procesos, permitiendo analizarlos en profundidad para determinar dónde y por qué se producen ralentizaciones en el flujo de trabajo, reaccionar ante cualquier posible desviación y hacerlo de forma óptima en tiempo y modo. Su sencillez de uso y la facilidad de acceso a la información, se traduce en beneficios evidentes desde el primer día.

Por un precio asequible, permite disponer de una herramienta diseñada para crecer al mismo ritmo al que lo hace nuestra compañía. SAP Business One es flexible, altamente escalable y muy personalizable. Una solución que se adapta a tu presente y futuro. La inversión, sin duda, merece la pena.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de acceder a los datos en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante su aplicación móvil, aportando la agilidad necesaria a los equipos de ventas. También es importante destacar la posibilidad de integrar aplicaciones de Business Intelligence, lo que permite acceder a herramientas de análisis y recopilar datos procedentes de diferentes fuentes, interpretarlos fácilmente y generar cuadros de mando que nos ayuden a alcanzar el objetivo principal de cualquier organización: una clara mejora de la productividad y rentabilidad.

SAP Business One es una solución para todo. En definitiva, el ERP idóneo para la pequeña y mediana empresa.

Grupo Trevenque: treinta años aportando soluciones globales a necesidades concretas

La implantación de SAP Business One no tiene porqué ser un proceso traumático, ni tampoco dilatarse en el tiempo, pudiendo estar en funcionamiento en pocas semanas tanto en la versión on-premise como cloud. No obstante, es recomendable contar con el asesoramiento especializado de profesionales con experiencia contrastada en el desarrollo de este proceso.

Grupo Trevenque es el socio que estás buscando. Su amplia experiencia en el sector TIC y conocimiento del tejido empresarial de Andalucía oriental garantizan un servicio de calidad, personalizado y cercano. Su equipo de asesores te ayudará a determinar la mejor solución en función de tu sector, tipo de negocio y situación actual; con la confianza que implica trabajar de la mano de un partner oficial SAP en el ámbito regional. Empresas punteras como Biosearch (compañía líder en biotecnología para el sector farmacéutico, nutrición y dietética) o Leycegra (comercializadora de materias primas agro-alimentarias) pueden dar fe del valor añadido que supone colaborar con ellos.

El sólido compromiso que asumen hacia sus clientes no se limita a la implantación y puesta en marcha del sistema. También ponen a su disposición servicios cloud a través de Cloud Center Andalucía, el principal centro de datos de la comunidad tanto por innovación como por tecnología y seguridad, con los que estas empresas pueden beneficiarse de las innumerables ventajas de la computación en la nube. Estos servicios incluyen alojamiento virtual (hosting) o físico (housing), procesamiento y almacenamiento de datos, servicios en internet, infraestructuras de comunicaciones o administración de sistemas.

Además, su equipo de Soluciones Web ofrece soluciones específicas a cualquier proyecto en internet que busque ser tan visible como rentable, desde el diseño y programación de páginas web hasta el desarrollo de campañas de marketing online.

Desde Grupo Trevenque te ayudan a acercar la tecnología a tu empresa, aportando soluciones globales a tus necesidades concretas. Un socio tecnológico que te ayudará a mejorar tu presente y futuro. Exigencia que, tras la profunda transformación de los mercados motivada por la pandemia que afrontamos, se manifiesta con mayor intensidad que nunca.