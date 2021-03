Mudanzas, arreglo de electrodomésticos, limpieza, montaje de muebles son tareas que a priori pueden generar pereza. Suelen retrasarse, con la promesa de “ya lo haré mañana” y en algunas ocasiones quedan a medio terminar. Con la intención de solucionar este problema nace la startup Biboss que pone en contacto a personas que quieren resolver una tarea puntual con una red de profesionales autónomos capacitados para solventar dicho trabajo.

Biboss es un marketplace que funciona como “un lugar de encuentro entre dos partes, una que tiene un problema y busca una solución y la persona que le puede brindar dicha solución”, explica el CEO y uno de los fundadores de la compañía, Luis Albertinazzi. La plataforma presenta una doble solución: un ingreso extra para los profesionales y un ahorro de tiempo y esfuerzo para los usuarios.

Nace de una experiencia personal

Fue a Albertinazzi a quién se le ocurrió la idea para formar Biboss cuando experimentó su propia mudanza y se encontró con falta de ayuda para realizar todas las tareas que conllevaba. “Me pasó que no existía un lugar donde yo pudiese encontrar todo lo que necesitaba. Vi que esta necesidad no era solamente mía sino que la sociedad en general tenía una carencia en esta forma de conectarse”, cuenta. Sin embargo, no se quedaron solo en las mudanzas, la plataforma ofrece un abanico de más de 20 categorías de servicios tales como reparaciones, arreglos, trabajos de limpieza, animales y mascotas o averías de urgencia, entre otras.

Pero, ¿cómo funciona exactamente la plataforma? Los usuarios publican la tarea que necesitan solucionar para después elegir al profesional que más le gusta para resolverla. Son los profesionales lo que envían su presupuesto a los usuarios y ellos valoran cual encaja mejor en sus necesidades. Así, para que los usuarios tengan una mayor referencia, Biboss ofrece un sistema de perfiles verificados, que permite comparar puntuaciones y comentarios que se hayan hecho sobre ese profesional en cuestión.

Apuesta por la economía colaborativa

El modelo de negocio de Biboss, conectar a profesionales autónomos con particulares, puede recordar al de otras plataformas que son juzgadas por fomentar la precariedad laboral, pero Albertinazzi se desmarca de ellas y explica que en Biboss “los profesionales son sus propios jefes”. El CEO asegura que ellos les brindan todas las herramientas tecnológicas posibles para que “nuestros profesionales puedan crecer en lo que ellos hacen, poder fijar sus propios horarios de trabajo, sus propios precios a la hora de resolver una tarea y decidir qué hacer y qué no hacer”.

Según Albertinazzi existen una serie de factores que provocan que los conocidos “riders” tengan una relación laboral viciada con su app. “Nosotros nos concentramos en no cumplirlos”. De este modo, Biboss ni penaliza, ni asigna automáticamente las tareas a los profesionales. “Son ellos los que deciden si enviar o no un presupuesto”. Además, Biboss no fija los precios, es decir, es cada profesional el encargado de elaborar el presupuesto que estime oportuno. Pero si que fijan un precio mínimo para evitar la precarización. Por ejemplo, si en una tarea de montaje el mínimo que se paga son 20 euros por hora (basado en un análisis del mínimo por hora del mercado), la plataforma no deja que un usuario publique una tarea a un precio menor. También como lucha contra la precarización, los usuarios no están ligados siempre al mismo profesional, lo que según Albertinazzi hace que el vínculo laboral sea “aleatorio”.

Autogestión de los pagos

Respecto a la monetización, Biboss no gestiona el pago de la tarea sino que al ser un marketplace funciona como “una vidriera” para ambas partes. “Nosotros no gestionamos el pago a través de la app, sino que una vez finalizada la tarea, el usuario y el profesional llegan a un acuerdo de qué forma va a ser el pago, si en metálico o transferencia”, comenta. En este sentido, la plataforma por generar el vínculo entre ambas partes se lleva un 15% de comisión. “Si la tarea es por 100 euros la aplicación en ese momento me deja claro que yo percibirá 85 a la hora de completar la tarea”, cuenta Albertinazzi.

Para que Biboss consiga un pleno éxito, Albertinazzi cree que tiene que cambiar la forma de pensar de la gente, de modo que vean a esta app como un verdadero recurso como ya ocurre con plataformas similares de viajes y comidas. “El punto débil de Biboss es llegar a morir antes de hacerse conocido y poder estar en la cabeza de todos los ciudadanos”, afirma de forma rotunda. A día de hoy, Biboss sólo está disponible en Barcelona, aunque por poco tiempo, ya que los planes más inmediatos del marketplace pasan por expandirse a Madrid y Valencia, e incluso, confían en estar en Italia y Francia para 2022.