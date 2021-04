Este desarrollo permitirá a aquellos usuarios que no sean clientes del banco en España realizar algunas operaciones, como iniciar pagos, con su aplicación móvil. De esta manera, podrán agregar cuentas de otras entidades financieras, solicitar transferencias desde dichas cuentas y utilizar herramientas digitales como BBVA Valora de manera ilimitada, servicio ofrecido por Madiva Soluciones, que permite estimar el valor de una vivienda concreta.

La aplicación de BBVA en España se abre a clientes de otras entidades bancarias. Ya no será necesario abrir una cuenta o tener contratado algún otro producto financiero con BBVA para poder utilizar la aplicación. Con un sencillo registro y en menos de un minuto, cualquier persona podrá acceder a la aplicación y probar servicios como la agregación de sus entidades bancarias y visualizar su saldo y movimientos.

Una vez han agregado sus otros bancos, los usuarios también podrán solicitar transferencias y consultar sus ingresos y gastos de manera ordenada para tener un control total de su economía, y entender en qué se gastan el dinero, entre otras funcionalidades.

Apuesta por hacer accesibles sus mejores servicios a todo el mundo

BBVA sigue dando pasos en su objetivo por ampliar la base de clientes y usuarios, poniendo en manos de no clientes algunas de las funcionalidades y servicios de los que dispone su ‘app’, reconocida internacionalmente.

“Abrir la aplicación a no clientes supone un reto tecnológico pero también una apuesta decidida por una filosofía muy cercana al mundo de las grandes empresas tecnológicas, donde las barreras de entrada para conocer o utilizar un servicio son muy bajas”, afirma Leyre Baltza, directora de Open Market en BBVA España.

“Pensamos que este es el siguiente paso natural que debíamos dar. Abrirnos al mundo y permitir que los no clientes también puedan conocer lo que llevamos mucho tiempo desarrollando y poniendo en manos de nuestros clientes, convirtiéndonos así en sus compañeros de viaje, en el momento donde más lo necesitan. La transformación digital es uno de los puntos clave de recomendación de BBVA y pensamos que de esta manera, aquellos que no nos conocen, van a poder probar algunas de nuestras mejores experiencias antes de decidir si quieren o no hacerse clientes” añade Leyre Baltza.

Con este desarrollo, BBVA incorpora los elementos de la mejor experiencia ‘ecommerce’ a su actividad. Muchos comercios electrónicos dan la opción a los usuarios de continuar como invitados. Del mismo modo, cuando se accede a una plataforma de música o vídeo existen diferentes niveles de vinculación.

La idea de BBVA es adaptar los servicios a los distintos niveles de vinculación que cada persona quiera tener, diferenciando así, por primera vez, usuarios de clientes. Es la forma de BBVA de poner las oportunidades al alcance de todos.

Nuevas funcionalidades para los próximos meses

Basado en metodologías ágiles, el desarrollo de esta nueva apuesta se encuentra en constante evolución, por lo que están previstos nuevos entregables en los próximos meses.

“Nuestra intención es conocer la respuesta de los usuarios para seguir trabajando e incorporando nuevas funcionalidades. De hecho, les hacemos partícipes de los nuevos desarrollos invitándoles a que voten qué herramientas querrían tener en el futuro. Es nuestra manera de trabajar y la base de los éxitos cosechados con clientes dentro de nuestra transformación digital. Testar e iterar para dar la mejor experiencia, ahora también para personas que aún no son clientes de BBVA”, explica la directora de Open Market en BBVA España.

Próximamente, los usuarios, además, podrán acceder a descuentos en diversos establecimientos, gestionar sus suscripciones mensuales de servicios digitales, visualizar muchas de las funcionalidades de la ‘app’ y recibir sugerencias personalizadas para mejorar su salud financiera.