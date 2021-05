El presidente de Seat, Wayne Griffiths, ha asegurado este martes que la inversión del grupo Volkswagen en una fábrica de baterías en España está condicionada a que se vendan coches eléctricos, y ha emplazado al Gobierno y a las autonomías a acelerar la implementación de las ayudas para comprarlos.

"Si no se venden coches eléctricos en España, no hace falta fabricarlos y no hace falta tampoco una fábrica de baterías", ha subrayado Griffiths durante un encuentro online con periodistas tras el lanzamiento del nuevo modelo Cupra Born.

El directivo de Seat ha lamentado que España esté a la cola de Europa en la venta de coches eléctricos, sólo por encima de Grecia, y ha afirmado que las conversaciones que mantiene en estos momentos con el Gobierno van sobre "cómo se arranca el mercado de eléctricos en España".