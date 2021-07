¿Han normalizado ya su trabajo tras lo acaecido en la pandemia?

Te diría que no. Hay muchos sistemas telemáticos de la administración que siguen sin funcionar; la atención presencial es muy deficiente o inexistente en muchos organismos públicos. Todo esto hace que no sepamos cómo resolver muchas incidencias que tenemos todos los días en nuestra actividad. Seguimos con mucho trabajo y con los mismos problemas.

¿Cómo ha ido la campaña de la renta que finalizó el 30 de junio?

Este año se ha generado mucho más volumen de rentas que otros años provocado sobre todo por los ertes, el IMV, etc. Volvemos al tema de que la información no ha sido todo lo fluida que debería haber sido con nuestro colectivo por parte de las administraciones, los ciberataques al Sepe, etc han complicado todo bastante.

¿Cuáles son los retos y objetivos a corto plazo de los gestores administrativos ?

Partiendo de la base de que nada va a ser igual que antes, saber las reglas del juego a las que nos tenemos que someter. La pandemia ha cambiado muchos procedimientos que han dificultado nuestro trabajo. Hay normativas que son de obligado cumplimiento para los contribuyentes pero para las administraciones no lo son tanto. Las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos. No es flexibilidad, es tener una comunicación más fluida con la administración.

Hábleme del convenio que el Colegio que usted preside ha firmado con la UMA, ¿en qué consiste?

Consiste en un acuerdo de intenciones entre ambas partes a efectos, por un lado de hacer formación continua para los profesionales y en otro sentido para que los gestores administrativos se acerquen a la UMA para que muchos de sus alumnos descubran y conozcan a qué nos dedicamos por si alguno se siente llamado a ejercer nuestra profesión.

¿Cuántos Gestores Administrativos hay en Málaga? ¿Y cuáles son los requisitos para ejercer la profesión?

Somos 240 profesionales en Málaga y Melilla. Se necesita un grado más un master universitario y después pasar un examen habilitante que se convoca anualmente por el MAP, o en su caso se convalida por un máster de acceso a la profesión respaldado por una Universidad.

