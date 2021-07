Ha pasado ya más de un año desde que la pandemia de coronavirus irrumpió en España cambiando completamente nuestras vidas, hasta tal punto que la realidad que nos ha tocado vivir supera con creces cualquier ficción imaginable. Estos cambios nos han hecho repensar nuestras prioridades, nuestra sociedad y nuestro modelo de vida, desde la manera en la que nos relacionamos con los demás, hasta el modo en el que trabajamos, y también, claro está, nuestros proyectos empresariales.

Todos los sectores, en mayor o menor medida, se han visto afectados y han tenido que adaptarse a una nueva realidad. Al igual que ocurrió con la anterior crisis financiera en la que el sector de la construcción y de la promoción aprovechó el tiempo para renovarse apostando por la profesionalización y la digitalización; la actual crisis está sirviendo como acelerador de algunas tendencias que, poco a poco, estaban despuntando: la eficiencia medioambiental y la industrialización de procesos.

Ambos están íntimamente relacionados, pues la industrialización es la clave de bóveda de la sostenibilidad. En este sentido, las empresas del sector son cada vez más conscientes de que las nuevas tecnologías abren la posibilidad a la fabricación en serie de partes concretas de la edificación (mediante el empleo de plantas especializadas y de trabajadores altamente cualificados) que luego serán montadas in situ en el lugar de ejecución, como si fueran piezas de un enorme mecano. Este nuevo sistema, no sólo incrementa la eficiencia de los procesos de producción, sino que permite optimizar el empleo de las materias primas y de los recursos de la propia empresa contribuyendo decididamente a la sostenibilidad.

Una vez más, la construcción se ha consolidado como un sector estratégico, llamado a actuar como motor de la recuperación económica. Los más de 52.000 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en el último trimestre, en la provincia de Málaga, atestiguan esta importancia, máxime si tenemos en cuenta que nuestro sector ha experimentado un crecimiento en la afiliación, respecto al mismo trimestre del año anterior, del 3,89%, en un contexto como el actual en el que los otros dos principales sectores generadores de empleo en nuestra provincia (hostelería y restauración) han experimentado una fuerte contracción en la generación y mantenimiento del empleo.

Este papel, de locomotora en la reactivación, lo acomete nuestro sector desde tres frentes distintos, con muy marcadas diferencias:

En el ámbito de la actividad residencial de la vivienda nueva existe gran tranquilidad respecto al escaso número de viviendas en stock actualmente existente, y al bajo nivel de endeudamiento de las empresas. Se han notado las lecciones aprendidas de la anterior crisis. La principal preocupación se centra en el paulatino freno en el ritmo de presentación de nuevos proyectos visados, que, si bien ya comenzó a notarse en el año 2019, la pandemia ha acrecentado. Dada la extraordinaria importancia que el turismo residencial tiene en nuestra provincia, hasta que no se alcance una cierta normalidad en el ámbito de los desplazamientos internacionales, no dispondremos de un mercado estable susceptible de análisis por las empresas promotoras. No obstante, las perspectivas son buenas, notándose un incremento del interés por nuestra provincia, que se ha concretado en que más de un 28% de las operaciones del año se han realizado por compradores foráneos que quieren residir y, cada vez en más casos, teletrabajar desde nuestro extraordinario territorio.

La actividad de rehabilitación de edificios ha sorteado la pandemia con escasas incidencias y afronta el futuro próximo desde una posición de fortaleza, en gran parte debido a que en nuestra provincia disponemos, mayoritariamente, de un parque de viviendas antiguo, mal conservado, e ineficiente, muy necesitado de labores de adecuación. Es precisamente en este ámbito donde están puestas muchas de las esperanzas del sector, en el corto y medio plazo, pues el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia aprobado por el Gobierno –a través del cual se canalizarán 6.820 millones de euros de fondos europeos - tiene como uno de sus objetivos principales el impulso a la rehabilitación del parque edificado en España con la finalidad de lograr edificios energéticamente eficientes.

Por último, la inversión en obra pública, en la provincia de Málaga, experimentó un fuerte incremento el pasado año 2020, con 491 millones de euros invertidos por las distintas administraciones, si bien las previsiones que baraja el sector son de caída de la inversión en infraestructuras y servicios de conservación para este año 2021. Aunque no se esperan grandes obras de infraestructura en la provincia de Málaga a ejecutar con fondos europeos (con seguridad se perderá la oportunidad de avanzar en la ejecución del tren litoral que conecte Málaga con Marbella por una vía férrea de alta velocidad), el dinamismo que generen dichos fondos en otros sectores puede tener su reflejo en un incremento de las arcas públicas, de tal forma que, por vía indirecta, parte de dichos fondos puedan ser destinados a nuevas inversiones en infraestructuras pública.

Por tanto, la construcción y promoción inmobiliaria mira al futuro con optimismo y con ilusión de seguir aportando cada día más a la sociedad.