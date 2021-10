El borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 no incluirá el 'cheque-bebé' universal. El PSOE no ha aceptado la demanda de Unidas Podemos de crear una partida de 400 millones de euros que permita que todas las mujeres que den a luz en España, y no solo las que estén activas en el mercado laboral, tengan derecho a una prestación por hijo hasta los tres años. La medida, impulsada desde el Ministerio de Derechos Social que controla Ione Belarra, era una de las principales exigencias que introdujeron los morados en las negociaciones.

La líder de Podemos lleva meses preparando el proyecto de ley sobre diversidad familiar y apoyo a las familias que, según explican fuentes del ala morada del Ejecutivo, pretenden que apruebe el Consejo de Ministros en las próximas semanas. Una de las propuestas clave es ampliar a todas las mujeres que den a luz en España el 'cheque-bebé'. Actualmente, esta prestación la reciben las madres trabajadoras durante los primeros tres años de vida del bebé, en forma de deducción fiscal anual o con un ingreso de 100 euros al mes.

Los morados calculan que serían necesarios 400 millones de euros para poner en marcha la medida. Con la consigna de dejar atada la financiación, introdujeron esta exigencia en las negociaciones hace casi dos semanas. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el jefe de gabinete de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Josep Vendrell, defendieron la propuesta ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No obstante, fuentes del Gobierno aseguran que finalmente no se ha introducido esta partida en el borrador de las cuentas públicas. Aun así, en Unidas Podemos insisten en que Belarra llevará el borrador de ley al Consejo de Ministros y exigirá después la financiación necesaria para implementar las medidas.