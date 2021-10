El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a “aclarar y precisar lo que haga falta del decreto de la luz para no perjudicar a los consumidores domésticos e industriales”, al mismo tiempo que ha pedido a las eléctricas “que están cobrando por encima de sus costes de manera extraordinaria que arrimen el hombro”.

Así ha contestado el presidente del Ejecutivo al líder del PNV, Aitor Esteban, después de que este le advirtiese de que “está en juego” el futuro del Gobierno ante el efecto de los precios de la luz en la industria. En las últimas semanas, grandes consumidores industriales como Sidenor han anunciado un parón en su actividad ante la escalada de precios en el suministro. “Las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales y esto provoca que algunas empresas paren su producción y esto nos aboca a nuevos ertes”, ha explicado el jefe del grupo vasco, Aitor Esteban, que será clave en la negociación de los presupuestos.

“La solución no es tan simplona como recortar los ingresos de las eléctricas. No solo en el plano europeo se debe hacer algo ahora, sino que se debería hacer retocando y reorientando el decreto ley que se va a votar en esta cámara mañana porque no solo está en juego el futuro de la economía sino también de su propio gobierno”, le ha dicho Esteban a Sánchez.