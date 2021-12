Los cuatro grandes imperios de la industria de la moda son empresas familiares. Los Ortega desde España (Inditex), los Persson desde Suecia (H&M), los Fisher desde Estados Unidos (GAP) y Yanai desde Japón (Fast Retailing, Uniqlo) mueven los hilos del sector a escala planetaria. La multinacional textil nipona es la más joven de las cuatro y la única en la que su fundador, Tadashi Yanai, aún acapara todo el poder a sus 72 años. Las otras dos rivales directas de Inditex, GAP y H&M, ya van por el segundo y tercer relevo generacional respectivamente y en ambos casos siguen el mismo patrón por el que opta ahora Inditex para la nueva era que arranca en abril con Marta Ortega al frente: una presidencia no ejecutiva ejercida por la persona heredera apoyada en la dirección ejecutiva de lo que en la jerga se conoce como un outsider, un directivo ajeno a la familia que lleva el peso de la empresa como consejero delegado —o chief executive officer, CEO por sus siglas en inglés—, en el caso coruñés, Óscar García Maceiras.

La fórmula no es la predominante en España, donde grandes empresas familiares como Banco Santander (Patricia Botín) o Mercadona (Juan Roig) han traspasado todo el poder ejecutivo a los sucesores. Lo mismo pasa por ejemplo en la cervecera coruñesa Hijos de Rivera, que en su cuarta generación mantiene el apellido en su primer directivo, Ignacio Rivera. Es el modelo latino. El peso de los ejecutivos internos llega hasta el 70% en las empresas italianas según el informe El papel de los outsiders en la empresa familiar, publicado por la Universidad de La Rioja, que cita que en Reino Unido, en cambio menos de una quinta parte de las empresas familiares continúan reservando puestos en la dirección para los miembros más jóvenes de la familia. El modelo anglosajón. Así “lo aconsejan los códigos de buen gobierno”, añade el documento. Esta separación de funciones es la elegida en las cúpulas de Inditex, H&M y GAP.

La sueca H&M: un nieto en la presidencia y una ejecutiva de la casa al timón. H&M, con 18.244 millones de euros de facturación en 2020, es el principal competidor de Inditex, que lidera el mercado de la moda con 20.402 millones. La multinacional sueca es una empresa familiar de tercera generación, fundada en 1949 por Erling Persson. La compañía dio un vuelco a su cúpula el año pasado, cuando ascendió a Helena Helmersson a consejera delegada. Helmersson (48 años) es economista y forma parte de la empresa desde 1997, pasando por diversos cargos de responsabilidad. Su ascenso se precipitó con la decisión de Stefan Persson (de 74 años e hijo del fundador) de dejar la presidencia y de que este puesto pasase a su hijo Karl-Johan Persson (46 años). Lo curioso en este caso es que el nieto del creador venía asumiendo el rol de CEO hasta entonces. Desde enero de 2020 la empresa la pilota Helena Helmersson. Los Persson son la familia más rica de Suecia.

La californiana GAP: ascenso de una directiva brillante para arropar a la segunda generación. La situación de la americana GAP es la más semejante a la de Inditex. La firma que Donald Fisher (81 años) creó en California en 1969 está en la segunda generación, en manos de Robert Joseph Bob Fisher (67 años, hijo del fundador). El padre asumió la función de primer ejecutivo de su empresa hasta 2004, momento en el que se abrió el relevo. Desde entonces, siempre se planteó la división de las figuras de presidente (Bob Fisher) y consejero delegado (primero Art Peck y ahora Sonia Syngal). La actual directora ejecutiva —Sonia Syngal, 52 años— se incorporó a GAP en 2004 y antes de pasar a ser la primera ejecutiva dirigía Old Navy, una de las cadenas del grupo. Entre Peck y Syngal, Bob Fisher ejerció de CEO cuatro meses, pero solo de forma interina. Ahora no tiene funciones ejecutivas. Además hay un presidente ejecutivo externo Bobby Martin, con casi dos décadas de trayectoria en GAP.

Inditex: una presidenta no ejecutiva, un consejero delegado y un nuevo comité de dirección. El pasado martes Inditex comunicó que Marta Ortega Pérez (37 años) será presidenta no ejecutiva a partir del 1 de abril y que el Óscar García Maceiras pasa ya a consejero delegado. En la nueva etapa ambos estarán arropados por un nuevo consejo de dirección formado por nueve altos ejecutivos con larga trayectoria en la empresa, todos de la época de Amancio Ortega. Dos de ellos, tíos de la nueva presidenta, quien se sentará en el consejo de administración como consejera dominical (esto es, en representación del accionariado, que su padre controla en un 60%). Todos estos cambios que dan paso a la segunda generación en Inditex pasan por la marcha de Pablo Isla (57 años), a quien Marta Ortega sustituye. Hasta cierto punto. Porque Ortega será presidenta, pero no será ejecutiva. Pablo Isla aterrizó en Inditex como consejero delegado en 2005, con Amancio Ortega (85 años) de presidente. En 2011, con la marcha del fundador, Isla pasó a desempeñar las dos funciones. Así fue hasta hace dos años, cuando la empresa decidió descargar parte de las responsabilidades de Isla en un directivo de la casa: Carlos Crespo, que pasó a consejero delegado. Ahora, Crespo se queda en el comité de dirección y a CEO asciende un recién llegado, el abogado coruñés Óscar García Maceiras (46 años), que llevará el peso de un empresa en la que entró hace ocho meses.