El programador informático estadounidense de 35 años, Steve Adcock, ha conseguido un hito que parece inalcanzable para muchos, dejar su trabajo para vivir viajando, te contamos cómo lo ha hecho y qué consejos da.

Las claves de su éxito

Y es que, Adcock ha relatado en su blog cómo ha logrado ser independiente económicamente y los pasos que siguió. Estos son los cuatro hábitos que desarrolló para conseguirlo

Salir de la zona de confort económica

En su blog, el exprogramador señala que gastar es una adicción y que mucha gente gasta dinero buscando con ello obtener la felicidad.

En este sentido, señala que salir de la zona de confort económica puede traducirse en muchas cosas, aunque la más importante es elaborar y juzgar cada compra para saber si es realmente necesaria. También sugiere que nos fijemos objetivos económicos, aunque esto se traduzca en ir menos a cenar o en unas vacaciones más austeras.

Gasta en experiencias

Adcock cree que solemos comprar cosas que pierden su valor con el tiempo, lo que contrapone a las experiencias, las cuales se quedan en nuestra mente.

Por este motivo recomienda disfrutar de unas vacaciones en vez invertir ese dinero en regalos o caprichos como seguir ampliando nuestro armario.

Valora cada euro

"No he conocido a muchas personas austeras que no tengan un conocimiento preciso no solo de cuánto gastan, sino también de a dónde va su dinero" señala Adcock en su blog. También asegura que no es necesario que a este trabajo haya que dedicarle una gran cantidad de horas, sino que más bien hay que plantear un sistema inicial para seguir los gastos.

La base para él es conocer en qué se va el dinero cada mes, mirando los movimientos bancarios y clasificando los gastos línea por línea.

Saber cuándo es suficiente

Hay determinados artículos o productos a los que los humanos no podemos renunciar, como ropa, ocio o comida, aunque sí cree que debemos tener cuidado ya que es fácil que esto derive en un exceso de los mismos y, por ejemplo, acumulemos ropa en exceso que no necesitamos.

La calve para él está en descubrir cuál es la cantidad recomendable y no pasar de ella. Para ello, lo más probable es que haya que hacer una reflexión profunda y honesta sobre lo que tenemos y lo que necesitamos.