La Comisión Europea ha decidido entrar de lleno en la polémica sobre los “vuelos fantasma” suscitada por Lufthansa y lo ha hecho para desmentir a la aerolínea alemana, que a principios de semana se quejaba de que se verá obligada a operar 18.000 vuelos sin pasajeros entre enero y marzo -3.000 de ellos de Brussels Airlines- para mantener sus derechos de aterrizaje o despegue (llamados slots). Según Bruselas, no hay evidencias de que la compañía esté operando vuelos innecesarios como alega y el reglamento europeo, que incluye una cláusula que permite a las aerolíneas no utilizar todos sus ‘slots’ en circunstancias excepcionales como las provocadas por la pandemia y ha sido adaptado a la situación actual, funciona adecuadamente y no debe ser adaptado.

Según las reglas europeas, las aerolíneas están obligadas a utilizar el 80% de los slots de los que disponen en una ruta determinadas. Si no lo hacen los pierden en la temporada siguiente. La irrupción de la pandemia, y las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos, redujeron el tráfico aéreo y la demanda de pasajeros por lo que la Comisión Europea decidió suspender temporalmente la normativa, que empezó a aplicar de nuevo en primavera pasada aunque con un umbral inferior del 50% y una cláusula que da flexibilidad y permite operar rutas por debajo de este porcentaje. Bruselas ya ha propuesto aumentarlo en la temporada de verano -de finales de marzo hasta finales de octubre- al 64%, muy por debajo todavía del 80% de la norma.

“Para la Comisión, los vuelos vacíos son malos para la economía y el medioambiente y por eso tomamos medidas desde el inicio de la pandemia para evitar los vuelos fantasma", ha explicado este jueves el portavoz de Transporte de la Comisión Europea, Stefan de Keersmaecker, sobre una decisión que insiste está basada “en hechos” -en datos de Eurocontrol y número de reservas- y que pese a las quejas de la aerolínea alemana “ha funcionado bien” porque se puede solicitar no utilizar ‘slots’ en circunstancias excepcionales, algo que han hecho todas las aerolíneas incluida Lufthansa.

Razones comerciales y económicas

En el caso concreto de la aerolínea alemana, que ha recibido más de 9.000 millones de euros en ayudas de estado para capear la pandemia, Bruselas no tiene tiene evidencias de qué la empresa esté operando “vuelos innecesarios”. Es más, tiene “justificación” del operador germano para no respetar el 50 % de sus ‘slots’ y su nivel de vuelos asciende al 61% de los operados a principios de 2019, por encima del umbral del 50% “así que todavía tiene margen”, sostienen fuentes del Ejecutivo comunitario que apuntan a que la aerolínea ha estado cancelando 1 de cada 3 vuelos vendidos -concentrando pasajeros en determinados vuelos- y que si lo ha hecho es porque “comercialmente y económicamente” les conviene.

“Han justificado no que estuvieran vacíos sino que desde su perspectiva no eran necesarios. Cuando no son necesarios presumiblemente es porque no dan los beneficios que esperan”, sostienen insistiendo en que las autoridades europeas ya están teniendo en cuenta el impacto de ómicron y que no han detectado una gran reducción en los vuelos operados. “Por tanto no creemos que sea necesario operar vuelos fantasmas y no hemos recibido evidencias de que esto esté ocurriendo”, han zanjado. La realidad, apuntan las mismas fuentes, es que como norma general solo se han cancelado 1 de cada 10 vuelos y que a fecha de 15 de octubre, antes de la irrupción de la variante ómicron, el tráfico aéreo en la UE era del 77% respecto a los primeros seis días de 2019. Según datos de Eurocontrol, a fecha 9 de enero se operaron en la UE, 1.867 respecto a los 2.719 de ese mismo día en 2019.