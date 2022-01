La patronal bancaria tiene un plazo de un mes para presentar al Gobierno un conjunto de medidas que garanticen "el apoyo a los mayores", en el acceso a los servicios digitales y de manera presencial, con un foco especial en el "mundo rural".

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado en rueda de prensa este viernes en Salamanca, donde ha realizado una visita institucional, que este jueves convocó a las patronales bancarias "para adoptar medidas que garanticen el acceso" a los servicios bancarios "de los colectivos más vulnerables y en, particular, de los mayores".

Esta reunión se produce después de que un valenciano de 78 años haya recogido 240.000 firmas por la "atención humana" en las oficinas bancarias para que atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas.

Ante ello, Calviño ha explicado que esta situación se produce debido a que el "sector financiero está inmerso en un proceso de transformación y de digitalización que se ha visto exacerbado en pandemia", aunque ya el año pasado se trabajó con las patronales bancarias para acordar "un protocolo que garantizase el acceso a los servicios bancarios con un foco especial en el ámbito rural".

La ministra de Asuntos Económicos convocó a esta patronal para ampliar las medidas de acceso de los mayores a los servicios bancarias, aunque ha manifestado Calviño que "los representantes del sector financiero son conscientes y sensibles a la necesidad de que se garantice el acompañamiento y el apoyo a los mayores en un entorno de tanto cambio".

"En un mes van a presentar propuestas para ampliar y adoptar nuevas medidas eficaces para garantizar el apoyo a nuestros mayores, no solo en términos de acceso a los servicios digitales, sino de apoyo y acompañamiento a aquellos que no puedan tener ese acceso a los instrumentos digitales. Es decir, un acompañamiento presencial y no solo adaptación en el ámbito digital", ha agregado.