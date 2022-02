Telefónica ha anunciado este lunes en el Mobile 2022 que se celebra en Barcelona un ambicioso plan estratégico para incrementar los servicios digitales en los hogares de la mano de Microsoft. La iniciativa contempla el desarrollo y comercialización de servicios de informática, transformación digital y conectividad. Chema Alonso (Chief Digital Officer de Telefónica) ha hecho este anuncio durante su intervención en el stand de Telefónica en la primera jornada del Mobile World Congress (MWC) que se ha inaugurado hoy. Una de las áreas de colaboración que las compañías están explorando es el desarrollo de juegos en línea y la apertura de nuevos servicios ofimáticos en las 'smart tv' y hasta el desarrollo de entornos virtuales (metaversos). También el impulso de las videoconferencias.

"Nadie sabe actualmente cuál será la evolución del metaverso desde el mundo gaming, pero Telefónica no puede quedar al margen", explicó Alonso, tras narrar la estrategia global que ha llevado a cabo Telefónica en los últimos años. Ese diseño de mundos virtuales abre paso a nuevos servicios que han hecho que Telefónica transite de ser una empresa de telecomunicaciones a un proveedor de servicios digitales diversificados. Alberto Granados, presidente de Microsoft en España, destacó el acuerdo estratégico alcanzado con Telefónica al considerar que abre paso a un periodo de disrupción tecnológica y la "integración de los productos de Microsoft en un entorno de seguridad en el hogar".

Telefónica también ha anunciado la potenciación de servicios de videoconferencia e integración de la televisión en los servicios de telecomunicaciones de todos los hogares con fibra óptica. Movistar HOme es clave en ese desarrollo. El año pasado, Telefónica anunció el lanzamiento de Xbox Game Pass Ultimate y la comercialización de consolas Xbox como parte de la oferta de Movistar Fusión. Telefónica también valorará las oportunidades en este campo en otros mercados en los que la compañía está presente.

Telefónica quiere extender el uso de Microsoft 365 a otros mercados en los que está presente, tras el acuerdo alcanzado el año pasado con Vivo en Brasil, que se convirtió en uno de los primeros operadores de Sudamérica en ofrecer una suscripción mensual a Microsoft 365. Además, la nueva alianza prevé facilitar el acceso del contenido de LinkedIn Learning en la plataforma de Telefónica Movistar Plus+ . Se evaluará la ampliación de las capacidades de comunicación de Movistar Home con la integración de Microsoft Teams, convirtiendo el dispositivo de Telefónica en el centro de comunicaciones del hogar. Esto permitirá a los usuarios conectarse a videoconferencias y realizar llamadas a través de Teams o Zoom de forma sencilla utilizando la pantalla del dispositivo y con comandos de voz con la ayuda de Aura. Esos dispositivos de videoconferencia para el hogar están disponibles desde hace tiempo pero es ahora cuando la compañía quiere impulsar su comercialización.

La gran aportación de Telefónica al acuerdo con Microsoft es, además de la velocidad de sus redes, ofrecer un entorno seguro a los hogares en esa transición hacia servicios sofisticados de telefonía. Chema Alonso comentó en su presentación: "Celebramos haber alcanzado un nuevo nivel de colaboración en nuestra relación estratégica con Microsoft para generar nuevas oportunidades y ampliar las existentes en el espacio de consumo, hogar digital e innovación".Telefónica ha creado un amplio ecosistema de dispositivos (descodificador UHD, Mando Vocal Movistar Plus+ y Movistar Home, ,) y servicios, no solo de comunicaciones (Zoom y Teams integrado en Movistar Home), sino también servicios para gestionar la línea (Mi Movistar) y el control de la conectividad (Smart WiFi), almacenamiento en la nube (Movistar Cloud), gaming (Xbox Game Pass Ultimate) o música (MovistarMúsica), etc.