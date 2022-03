Los pensionistas van a poder ahora recibir una prestación de una cuantía alta junto a su pensión a través de un cheque que José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado. Y es que, dicho dinero se da en un cheque de hasta 12.060 euros. Te contamos a qué pensionistas está destinado.

El cheque para los pensionistas

Lógicamente, este cheque de hasta 12.060 euros no lo recibirán todos los pensionistas, sino un grupo concreto de ellos. Más concretamente, este dinero extra está destinado a trabajadores que no están recibiendo ninguna pensión contributiva de jubilación. Dicha prestación no la abona directamente dicho ministerio, sino que lo hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Hay una cifra mínima y una máxima establecida que se recibirá cuando se acceda a la jubilación total y se abandone el mercado de trabajo.

Por otro lado, el Gobierno también ha ofrecido una segunda oportunidad para que el ciudadano aumente su pensión. No obstante, el pensionista deberá de elegir entre esta opción o la anterior mencionada. La cuantía varía en función de la base de cotización de la persona.

¿Quién opta?

El objetivo de ambas bonificaciones es retrasar la edad de jubilación más allá de la establecida y así reducir la jubilación anticipada y lograr que la gente se jubile lo más tarde posible. Si una persona decide continuar trabajando este año más allá de los 66 años, se ampliará el tiempo cotizado en la Seguridad Social, generando así la posibilidad de cobrar una cuantía extra en la jubilación.

Beneficios

Si un trabajador amplía el tiempo en el que decide jubilarse, su pensión crecerá un 4% cada año de más que siga trabajando, además de cobrar el mencionado cheque de hasta 12.060 euros. Cabe señalar que esa cifra es la máxima que se puede percibir, siendo el mínimo de 4.786 euros. La variación de la cuantía depende, no solo del importe de la jubilación que corresponda, también del tiempo cotizado.

Si se quiere recibir los 12.060 euros habrá que haber cotizado 44 años y 6 meses por la base máxima, mientras que, para la cantidad mínima, el requisito es una haber tenido cotización por la pensión mínima y durante menos de 44 años y 6 meses.