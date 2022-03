La mayor producción de energía renovable hace crecer las horas de luz barata al día

La dependencia de los combustibles fósiles se pone de nuevo en cuestión en Europa, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. La Unión Europea ha trazado un plan para reducir ese sometimiento en dos tercios, con más diversificación del suministro de gas y petróleo y una reducción del consumo, pero también con más energías renovables que, además, son más baratas. En España, fuera de la excepcionalidad de la situación actual, el efecto de la implantación de la eólica y la fotovoltaica en el sistema ya se empieza a notar con un incremento de las horas del día en las que la luz tiene un precio más bajo.

Hasta ahora, las 5 de la madrugada era la hora más asequible, según los precios mayoristas, por la baja demanda a esa hora y la elevada producción eólica. Pero desde el año pasado, esto también ocurre a las 5 de la tarde, gracias a la inyección fotovoltaica en el ‘mix’ de generación de electricidad, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). "Que la entrada de renovables modifica la formación de precios del mercado es una evidencia que se puede constatar ya y que se mantendrá durante los próximos años. La volatilidad ha venido para quedarse2, aseguraba hace unas semanas la presidenta de ese organismo, Carmen Becerril.

Entre 2020 y 2021, la potencia instalada de energía solar fotovoltaica se incrementó en 3.363 megavatios (MW), hasta un total de 15.369 MW (en los últimos meses se ha elevado en 150 MW más). El objetivo del Gobierno, reflejado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es alcanzar los 39.000 MW en 2030 y elevar los 28.597 MW de eólica actuales a 50.000. Ambas fuentes de energía cuentan, además, con la ventaja de ser estacionalmente complementarias: en verano hace mucho viento y en invierno mucho sol, lo que permite el intercambio de una por otra.

"Cuanto antes desarrollemos las renovables, antes se reflejarán en los precios de la energía del mercado mayorista. En este momento ya están fijando los precios de la energía más horas del día y más días de la semana y esto reduce la factura de la luz de los consumidores", aseguraba la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, hace unas semanas en su visita a España. El precio de la energía en el denominado ‘pool’ es uno de los tres componentes del recibo, junto a los impuestos y los peajes y cargos. "Y en el medio plazo, España está muy bien posicionada para ofrecer a los consumidores precios asequibles", añadía.

Así, pese a la situación actual con un mercado completamente "roto" por la guerra, el mercado de futuros avanza ya unos precios ‘pool’ mucho más baratos en España que en otros países europeos para los próximos años. En 2023, marca una media de 150 euros por megavatio-hora para España, mientras Francia se sitúa en 210 y Alemania 170. Y a partir de esa fecha la diferencia se agranda. Si en 2024 y 2025, la cifra española es de 90 y 60 euros por megavatio-hora, respectivamente, en Francia es de 120 y 100 euros, y en Alemania, de 120 y 90 euros.

Pero al mismo tiempo que esta situación beneficia a los consumidores, se vuelve contra los productores, al producirse un problema de "canibalización" porque cuanto más demanda son capaces de cubrir las renovables en una hora, más posibilidades hay de que el precio llegue a cero y no de señales a la inversión. "Si las horas en las que el precio es muy barato las dedicas a almacenar y colocas esa energía en las horas donde no hay producción directa de renovables, el precio no baja tanto a las 5 de la tarde, pero bajaría más en las horas sin sol que es cuando hay más demanda", explica el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. Para ello, es necesario regular el almacenamiento para ponerle precio a esa tecnología: "Hasta ahora no había sido urgente porque hay una demanda de respaldo grande con otras tecnologías (gas) que garantizan el suministro, pero en un par de años será necesario para dar garantías de precio".