El mercado laboral español mantiene su tendencia al alza, resistiendo por el momento a las secuelas económicas de la guerra de Ucrania. El mes de marzo cerró con 140.231 ocupados más que en febrero, una cifra pareja a las registradas en el lustro previo a la irrupción del coronavirus. Y la calidad de dicho empleo mejora, siendo indefinidos el 30,7% de los contratos firmados, casi 10 puntos por encima del marzo del año anterior, según los datos publicados por el Gobierno este lunes. No obstante, esos buenos datos de ocupación también revelan signos de desaceleración y no se traducen en una reducción sustancial del paro, que solo bajó en 2.921 personas en el mes de marzo, cuando el año pasado para estas mismas fechas lo hacía en 59.149 personas.

España alcanzó en marzo un total de 19,83 millones de trabajadores en activo, nunca en el país hubo tanta gente dada de alta y cotizando de manera simultánea en la Seguridad Social. Ello es fruto de que, desde que comenzó la pandemia, el empleo ha registrado 20 de 23 meses de crecimiento y únicamente tres en números rojos, coincidiendo estos últimos con las siempre fatídicas cuestas de enero y el agosto del 2021, donde el fin de una campaña de agosto a medio gas dejó un saldo negativo.

No obstante, detrás de esas cifras absolutas que invitan al optimismo hay otras que llaman a la prudencia. Tras ese largo 'sprint' del mercado laboral para no solo recuperarse del golpe de la pandemia, sino para también crecer, hay signos de claro agotamiento. Las cifras de empleo desestacionalizado, que en España no es menor, revelan que marzo generó menos ocupación neta que febrero, que ya había generado menos ocupación neta que en enero.

Y es en las estadísticas de paro registrando donde más se está notando ese agotamiento. Marzo del 2022 ha sido el 'menos bueno' desde el 2013, si exceptuamos el totalmente anómalo marzo del 2020, cuando empezó la pandemia en España. Habitualmente en este mes hay fuerte reducciones del desempleo, porque se produce un traspaso de desempleados a ocupados. No ha sido así este mes y los nuevos contratos responden a la activación de nuevos trabajadores que no estaban previamente dados de alta en el paro o a la llegada de personas de otros países para cubrir puestos vacantes.