Ha comenzado la campaña de la declaración de la renta 2021 y, como todos los años, viene con novedades incorporadas. Una de ellas está relacionada con las criptomonedas o monedas virtuales, las cuales, desde hace varios años, vienen experimentando un importante crecimiento. Esto se ha traducido en que la Agencia Tributaria incluya un apartado específico sobre ellas y pasarán a tributar. Así funciona.

El apartado sobre criptomonedas

El nuevo apartado sobre las criptomonedas en la declaración de la renta de 2021 incluye todas las criptomonedas existentes, desde Bitcoin a Ehereum, pasando por cualquier otra, todas estarán sujetas a las consecuentes obligaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo de esto es regular y controlar mejor estos nuevos activos.

Requisitos y condiciones

No obstante, para incluir las monedas virtuales en la declaración de la renta, es necesario que estas tributen en el impuesto de Patrimonio, así como en el de Sucesiones y Donaciones.

Esto implica que, todos los residentes y/o contribuyentes de España que tengan criptomonedas o las hayan transferido en 2021, están obligados a tributar por ellas como si fuesen un fondo de inversión o las acciones de una empresa.

La cantidad que salga de cada operación de venta o los rendimientos obtenidos a través de ellas tendrán un tipo impositivo máximo del 26% y mínimo del 19%.

Por otro lado, la persona que tenga una cantidad equivalente a dos millones de euros o una cantidad superior en criptomonedas, deberá declararlas como impuesto de Patrimonio, el cual está gravado entre el 7,65% y el 34%, aunque, en función de la comunidad autónoma y si se cumplen determinados requisitos, se podrán conseguir bonificaciones de hasta el 99%.

Por último, señalar que las criptomonedas que no hayan generado beneficios o con las que no se haya realizado ningún movimiento, no deben incluirse en la declaración de la renta 2021, ya que no han acarreado ni pérdidas ni beneficios.