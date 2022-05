Mango afianza su apuesta por el metaverso y el arte digital. Entre el coleccionismo, el impulso de tendencias y la apuesta tecnológica, el amor entre las firmas de moda y el arte virtual empieza a tomar forma, esta vez en forma de NFT (Non Fungible Token). En el marco de la inauguración de su nueva tienda en la quinta avenida de Nueva York, Mango ha anunciado la cocreación de cinco obras digitales únicas a partir de cinco piezas de Miró, Tapies y Barceló. Las obras físicas de esos artistas y las obras virtuales se expondrán en el nuevo establecimiento y en un espacio metaverso, concretamente en el Museum District de Decentraland. Mango y su presidente y fundador, Isak Andic, no se quieren quedar atrás en todo aquello relacionado con dos de las pasiones personales del empresario, el arte y el coleccionismo. Mango ha presentado en Nueva York ante la prensa internacional su nueva apuesta metaversiana, arte virtual pero muy real que no está a la venta pero que podrá estarlo en el futuro. Apuesta digital e imagen de marca. Sobre todo moda.

Mango ha presentado también de manera complementaria nuevos 'wearables', algunos de los cuales saldrán a la venta y otros se regalarán. Estos wearables tomarán la forma de pines o insignias que pueden llevarse de forma virtual en avatares del metaverso. También se ha creado una camiseta conmemorativa, 100 unidades en forma NFT. Guiño a clientes jóvenes y tecnológicos. Jordi Álex, director de tecnología, datos, privacidad y seguridad de Mango, ha señalado que "el desarrollo de Mango en el entorno del metaverso es una muestra más del carácter innovador de la compañía y de su estrategia basada en la innovación constante. Hemos creado un equipo específico dedicado al desarrollo de contenidos digitales, al que se irán incorporando nuevos profesionales durante los próximos meses, con la idea de desarrollar nuevos proyectos en el futuro que nos permitan sumar el entorno virtual al digital y físico en nuestro ecosistema de canales". El objetivo final es explorar las nuevas manera de comunicación con los clientes y la manera de transmitir el estilo mediterráneo de la marca a los clientes. Según Álex, "en los próximos 10 años quizá los jóvenes compren antes prendas o 'wearables' para el mundo virtual antes que para el mundo físico y Mango debe estar atento a esa posibilidad". Para ello, la multinacional está creando los mecanismos internos y las alianzas con empresas tecnológicas para satisfacer a los clientes de la moda en cualquier ámbito. Un token no fungible (NFT) es un activo criptográfico que tiene la capacidad de ser único e irrepetible. Gracias a la tecnología blockchain las propiedades de este tipo de bien se puede almacenar y, de esta manera, se vuelve posible certificar tanto la originalidad del activo como su propiedad. Pero el valor y precio de cada NFT depende también de la oferta y la demanda, igual que cualquier otro activo. Diseño, originalidad y exclusividad pueden asociarse también al arte digital y Andic quiere estar en esa tendencia llamada a consolidarse. La entrada de Mango en el entorno virtual del metaverso representa un paso más en el fortalecimiento del ecosistema de canales y partners en el que se sustenta el modelo de negocio de Mango. Además, refuerza la apuesta de la compañía por la innovación digital y la búsqueda de nuevos canales de relación con sus clientes. OpenSea es actualmente el principal mercado en línea dedicado a la venta y conservación de NFTs. Fundada por Devin Finzer y Alex Atallah en 2017 con sede en la ciudad de Nueva York, Opensea es una web que permite la venta directa de tokens no fungibles a un precio fijo o a través de una subasta, basado en el estándar Ethereum ERC-721. La empresa está valorada ya en unos 14.000 millones de dólares. Decentraland es una plataforma de realidad virtual descentralizada 3D que consiste en 90.601 parcelas de tierra tierra virtual. Es un ejemplo de metaverso, actualmente de aspecto parecido a un 'Simcity' pero con expectativas de evolución. La propiedad virtual en Decentraland son los NFT que se pueden comprar por medio de la criptomoneda MANA, que está basada en la Blockchain de Ethereum. Creada en 2015, fue inaugurada de manera pública en febrero de 2020, y se es supervisada por la organización sin ánimo de lucro Decentraland Foundation. Andic siempre ha estado vinculado al arte contemporáneo. Sus primeras adquisiciones se centraron en piezas de los artistas catalanes más representativos, apuestas que ha ido combinando con obra de diversos autores internacionales y nacionales. Desde artistas consagrados como Picasso, Miró, Tàpies, Barceló o Plensa, hasta otros menos conocidos, como Jorge R. Pombo, Harding Meyer o Weng Fen forman parte du su colección. La irrupción del metaverso y el arte digital está entre los objetivos de Andic en los últimos tiempos. Y las firmas de moda no pueden dar la espalda a corrientes estéticas y estilos. El metaverso quiere ser un vínculo más entre clientes y el tiempos que toca vivir. La cultura es valor de marca para Mango y elemento diferenciador que la aleja de marcas textiles más vinculadas a la tecnología y el precio como la china Shein, por ejemplo. Son intangibles que aunque los clientes no suelan reparar en ello envuelven el producto y la empresa que lo produce. Mango está conjurada en evolucionar a una imagen de marca más valorada y la estrategia metaversiana forma parte de esa estrategia general. Mango ya anunció su entrada en el mercado de los NFT con el lanzamiento de tres obras de arte únicas cocreadas junto al criptoartista Farkas este año y profundiza en el asunto.