El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, participa en Davos en el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), el primero de carácter presencial después de dos años de interrupción por la pandemia. Tras participar en una mesa de debate sobre el papel de la digitalización en el objetivo de descarbonización y emisiones cero, Álvarez-Pallete ha mantenido un breve encuentro con un grupo de periodistas españoles, el mismo día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de ayudas por 12.250 millones de euros para atraer inversiones en microchips en España.

¿Cómo está transcurriendo esta cumbre de Davos?

Muy intensa, como siempre en Davos, pero es un Davos muy especial. Por primera vez después de dos años nos reunimos físicamente, y en los últimos seis años ha pasado un Brexit, una pandemia y una guerra en Ucrania. Es un Davos donde muchas de las cosas inesperada han pasado y hay muchas preguntas y todos andamos buscando respuestas sobre qué pueden implicar todas estas cosas en el futuro.

¿Comparte el optimismo en la economía española que ha expresado el presidente del Gobierno en Davos?

Nosotros vemos que después de la pandemia y del confinamiento, hay un rebote de la economía. Lo vemos por las redes de las telecomunicaciones. El tráfico de datos crece un 50% año contra año en toda Europa y desde luego, en España. Habrá que ver cuáles son los impactos que van a tener lo que está sucediendo en Ucrania sobre la inflación, los tipos de interés, la cadena de valor, sobre la logística… tendremos que monitorizarlo, pero sí, si me preguntan si hay un rebote económico, lo hay.

El presidente del Gobierno ha venido a Davos con el objetivo de captar inversiones en microchips. ¿Llega España a tiempo de esta carrera o va rezagada?

¿Rezagados? No necesariamente. Me explico: lo ocurrido durante el confinamiento y después con la guerra de Ucrania hace que la cadena de valor, la globalización como la concebíamos hasta ahora, esté en cuestión. La relocalización de la producción de los bienes más estratégicos, como pueda ser los semiconductores, es la cuestión ahora. Esa relocalización no se produce en unos meses, se va a producir en un par de años. Así que creo que sí estamos a tiempo de crear condiciones para traer inversiones a Europa y a España.

¿Percibe apetito en los gigantes tecnológicos por invertir en España?

Aquí yo siempre hablo de lo mío: y es que España tiene la mejor red de fibra y de telecomunicaciones de Europa. Y en ese sentido tenemos activos fundamentales que poner encima de la mesa para traer inversiones.

¿Prevé Telefónica participar en el Perte de los microchips que ha aprobado el Gobierno?

No lo sé, tendremos que ver las condiciones. Lo que sí sé es que cualquier inversor que quiera venir a nuestro país tiene la mejor estructura de telecomunicaciones a su disposición, tanto en fibra como en 5G.