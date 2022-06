Golpe de efecto del Gobierno de Pedro Sánchez. A dos días de prorrogar el decreto anticrisis, el presidente del Gobierno español ha anunciado una rebaja del IVA de la factura eléctrica al 5% para tratar de contener la escalada de precios en la que está inmerso el recibo de la luz en los últimos meses. Esta tasa, que habitualmente estaría en el tipo máximo del 21% se redujo hace un año al 10%, cuando comenzó la escalada de precios de la electricidad, y ahora se prevé llevarla al mínimo. Aunque todavía hay muchas incógnitas sobre la aplicación de la medida, estas son algunas de las claves:

¿Por qué una tasa del 5%?

La directiva europea que regula el IVA autoriza a los estados miembros a aplicar tipos reducidos al gas natural, la electricidad y la calefacción, pero respetando una tasa mínima del 5%. Así lo transmitió el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, en una carta a los 27 socios a finales de abril de este año en la que se detallan las medidas fiscales que se pueden llevar a cabo para hacer frente a la crisis energética actual. Es decir, el Gobierno no puede reducir la factura al 4%, el tipo mínimo del impuesto sobre el valor añadido en España, sino que debe hacerlo como máximo al 5%. Esta tasa reducida también podría ser utilizada para los paneles solares, en cuyo caso la Comisión Europea permite reducirla hasta el cero. No obstante, Bruselas no permite a los Estados miembros tener más de dos tipos reducidos diferentes.

¿A quién afecta?

En la actualidad, la rebaja vigente del IVA al 10% afecta a todos los consumidores con hasta 10 kilovatios de potencia contratada, siempre que el precio medio mensual del precio mayorista del mes anterior sea superior a 45 euros por megavatio-hora. En la actualidad, el precio de al electricidad multiplica por cinco esta cifra. Por tanto, a falta de conocer más detalles sobre la medida, si no hay cambios en esa condición, el IVA reducido al 5% afectaría a todas las facturas de la electricidad de hogares y pymes, tanto aquellas de los consumidores del mercado libre como aquellas del mercado regulado (PVPC).

¿Hay otros impuestos en la factura de la luz?

Sí. La electricidad en España está gravada, además de por el IVA, por el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) que, además de aplicarse sobre el término de potencia contratada y energía consumida, forma parte de la base imponible del IVA, es decir, tiene una doble imposición en la factura. Esta impuesto se sitúa desde el mes de septiembre del año pasado en el 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea. Además, la electricidad también está afectada por el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que las compañías repercuten en los consumidores a través de un recargo en la factura. Esta tasa lleva suspendida desde hace un año.

¿Y los carburantes?

Los precios de la gasolina y el diésel también se han disparado tras el inicio de la guerra de Ucrania, lo que ha llevado al Ejecutivo a establecer una bonificación de 20 céntimos sobre estos carburantes a la que se suma otra que realizan las grandes compañías petroleras. Este miércoles, tras el anuncio de Pedro Sánchez durante el pleno del Congreso, el diputado del Partido Popular Juan Diego Requena Ruiz preguntó al Ejecutivo: "¿Qué va a pasar con el IVA a los combustibles?". Su interlocutora, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no hizo referencia directa a esta pregunta, pero la respuesta es que se mantendrá como hasta ahora. Bruselas no permite reducir el IVA de los carburantes.