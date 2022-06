La dimisión, este lunes, del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez de Poo, en medio de tensiones con el Gobierno relacionadas con el cálculo del PIB y del IPC, ha desatado críticas de funcionarios y de la oposición política contra el Ejecutivo, a quien acusan de injerencia y de dañar la reputación y la imagen de independencia del organismo público, que depende del Ministerio de Economía.

Desde el departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, sin embargo, se niega de forma rotunda que hayan existido presiones para forzar la dimisión del presidente del INE. Apuntan que Rodríguez de Poo ya comunicó "hace tiempo" su voluntad de dejar el cargo (para el que fue nombrado en 2018) y añaden que desde el Gobierno se está ofreciendo al ya expresidente del INE la posibilidad de seguir colaborando con Economía como asesor, o alguna otra figura institucional. Economía prevé completar "en las próximas semanas" el proceso de nombramiento de un nuevo presidente, para el que aseguran que se están valorando diferentes perfiles.

Asociación de Estadísticos

No tiene la misma impresión la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (Aese), desde donde se subraya que en los más de 30 años de vigencia de la ley de Función Estadística Pública, ningún presidente del INE fue cesado ni invitado a dimitir "sin mediar un cambio de Gobierno". Para esta asociación profesional, integrada en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), constituye "lo que supone una novedad sin precedentes, es que desde el propio Gobierno y, en particular desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se cuestionen las cifras de Estadísticas del INE tan relevantes como el IPC o el PIB, anunciándose hace meses desde el propio Ministerio la creación de una estadística no oficial (dado que no está incluida en el Plan Estadístico Nacional) denominada 'Indicador Diario de Actividad' para contraponerla al propio PIB", afirma Aese en un comunicado.

Unas horas antes de que se conociese la dimisión de Rodríguez de Poo "por motivos personales", cuando los rumores sobre su marcha estaban creciendo, esta asociación profesional advirtió de que "un eventual cese del presidente del INE -que no se produjo- podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del Instituto, motivado por el hecho de que las cifras publicadas por el INE de algunas estadísticas relevantes como las anteriormente citadas, no están en sintonía con las previsiones económicas del Gobierno". Para estos funcionarios, lo que está en riesgo es "el elevado crédito del que goza en estos momentos la estadística oficial de España, tanto ante nuestros socios de la Unión Europea como ante los propios usarios".

El sindicato CSIF, por su parte, exige al Gobierno "explicaciones sobre las razones que han motivado" la dimisión del presidente de Rodríguez Poo, comunicada la noche del lunes. CSIF lamenta "las circunstancias que han motivado la renuncia al cargo", después de los rumores de un cese por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y manifiesta su respaldo a la plantilla del INE, "un organismo que en su historia ha tenido una imagen y credibilidad intachables" y señala que las críticas "carentes de objetividad" desde el Gobierno afectan al sistema público. El sindicato defiende "la imparcialidad y transparencia del organismo en la recogida de datos y su absoluta independencia frente a cualquier Gobierno".

Crítica de Feijóo

Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla directamente de "cese" (y no, de dimisión) y considera que es un "error" y una "pésima noticia" para la "credibilidad", "la fiabilidad" y la "reputación" de España, máxime cuando las estadísticas españolas "están bien hechas" y con "la metodología adecuada". "Ver como se cesa al director del INE porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales en materia de crecimiento económico y de inflación es sin duda alguna un error que afecta a la credibilidad, la fiabilidad y la reputación del reino de España", avisó Feijóo durante su intervención en el curso de verano organizado por la Asociación de Trabajdores Autónomos (ATA).

El Grupo Popular ha anunciado que pedirá que comparezca en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta Nadia Calviño para que dé explicaciones respecto a la dimisión del presidente del INE.

Independencia

En su llegada a ese mismod foro, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también terció en la polémica: "No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido y es muy importante para todos, para analizar los temas". El presidente de los empresarios recalcó que la CEOE ha dado su "apoyo explícito" al Banco de España y a su gobernador, Pablo Hernández de Cos, -organismo que en las últimas semanas ha sido objeto de críticas por parte del ministro José Luis Escrivá-, así como a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF) y a su presidenta, Cristina Herrero Sánchez.