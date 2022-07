No hay nada raro en los precios de los carburantes. O, al menos, nada a ojos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo, que supervisa el importe de los descuentos y que de forma histórica analiza diariamente el precio minorista de los carburantes, afirma que “de forma general” las gasolineras españolas no se están aprovechando del descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno a principios del mes de abril y que se mantendrá hasta finales de este año.

“A nivel agregado no vemos que el sector se haya de los 20 céntimos por litro. Aunque eso no es óbice para poder asegurar que no haya estaciones de servicio que en una parte o en toda se aprovechen de forma independiente”, aseguraron este jueves fuentes de la CNMC. ¿Cuántas? “Depende”. Del momento, del día o de qué es lo que se está analizando, añaden estas fuentes sin llegar a concretar cifra alguna.

Para llegar a esta conclusión, la CNMC analiza la trayectoria del margen bruto de las estaciones de servicio que resulta de la diferencia del precio antes de impuestos de la gasolina y el diésel con la referencia de la cotización internacional, que no es el precio de cotización del barril de Brent, sino del producto (gasolina o gasóleo), para ver si hay una trayectoria “normal” o “se han visto modificados por la bonificación”. “Lo que vemos es que el margen acumulado en los cinco primeros meses de 2022 es muy similar al margen bruto estimado de 2021”, resuelven.

¿Y por qué el acumulado de los cinco meses? "Si nos focalizamos viendo resultados mes a mes veríamos reducción en enero febrero y marzo muy alta y subida en abril y mayo", explican. Siempre existe cierto “decalaje” entre el traslado de costes al precio final por muchas razones, como el modelo de estación de servicio, el estoc… Y por ello, lo adecuado es el agregado. “Cuidado con sacar conclusiones concretas de un solo mes”, advierten fuentes de un organismo que lleva años analizando estos precios.

Si bien, el regulador reconoce desconocer toda la estructura de costes de las estaciones de servicio que le permitiese hacer un análisis pormenorizado, aunque si en algún momento observan una discrepancia sí pueden requerir los costes efectivos y reales de cada una. “Por eso seguimos a las 12.000 estaciones de servicio y si alguna se desvía puedes requerir información sobre esos costes”, asegura la presidenta del organismo, Cani Fernández. Tampoco tienen ni idea de los márgenes de las refinerías (donde se transforma el petróleo en productos como las gasolinas), nada se sabe: “Hay tantos márgenes de refino como mercados y tantos márgenes de refino como refinerías”, agregan.

El regulador sí reconoce que desde el año 2013 “los márgenes brutos no han hecho más que subir” para los carburantes --de unos 17 céntimos hace diez años a 26,8 en gasoil o de 21,8 en la gasolina hoy en día e incluso añade que no sería raro que volvieran a subir-- y lo explica por los biocarburantes, al suponer un porcentaje mayor en la mezcla (del 5% a un 10%) y porque algunos operadores no consiguen poner su producto en el mercado. “Esto supondrá un mayor coste. No nos sorprendería ver márgenes mayores por el tema de los biocarburantes”, aseguran estas mismas fuentes que también confirman haber recibido denuncias de “una asociación de consumidores” y “peticiones de administraciones sobre estaciones de servicio en su zona”, pero esto “no es nada extraño”. “Recibimos denuncias de todo tipo”, cuentan. “No criminalizamos a las estaciones de servicio que hagan algo diferente, sino que analizamos”, insisten.

De las alrededor de 12.000 gasolineras que hay en España, un 57% pertenecientes a grandes grupos (propiedad o abanderadas) y un 43% de independientes (con una tipología muy diversa entre ellas), según los datos de la CNMC. El músculo financiero de estas últimas es "inferior" a las que tienen relación con grandes grupos y esto, reconocen, "puede ser un factor explicativo de impacto del adelanto de la bonificación en distintos modelos de negocio". El margen bruto entre ambas se redujo mucho en abril, pero en mayo vuelve a haber diferencia, y según la CNMC las gasolineras independientes siguen siendo las que tienen márgenes más bajos de forma general, “aunque seguramente algunas se están quedando la bonificación”.