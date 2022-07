Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 concluyeron este sábado la última jornada de reuniones en Bali (Indonesia) sin lograr un comunicado final consensuado debido a las divisiones por la invasión rusa de Ucrania.

"Algunos países tienen unas opiniones con respecto a esta guerra, y otros tienen opiniones diferentes, pero en la mayoría de los asuntos todos estamos de acuerdo", subrayó hoy la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en la rueda de prensa final en Bali, tras dos días de reuniones.

La ministra de Finanzas de Indonesia, que preside este año el grupo de las 20 principales economías industrializadas y emergentes, señaló que, de los catorce párrafos del texto final que resumen las reuniones, a las que también asistió una delegación rusa, solo hay dos en los que no hubo acuerdo. En los párrafos en los que hubo disenso, sin que Indonesia haya divulgado aún el texto final, "sabemos que cada país tiene una postura que no puede ser reconciliada, y quieren expresarla, en particular sobre la guerra (de Ucrania)", dijo la ministra.

Uno de los grandes escollos en las conversaciones entre los miembros del G20, con Estados Unidos y sus socios por un lado y Rusia y China por otro, fue acordar el impacto y la responsabilidad de la invasión rusa en Ucrania en la crisis de seguridad alimentaria y energética global.

"Este es el mejor de los resultados posibles, y todos los países estamos de acuerdo en que el mundo necesita más colaboración porque ningún país puede resolver los problemas solo", añadió la ministra, subrayando el "difícil" contexto en el que se desarrollaron las charlas. "Estamos de acuerdo en que tenemos que continuar manteniendo el espíritu de la colaboración y el multilateralismo", agregó.

Formato híbrido

Las sesiones comenzaron el viernes en un formato híbrido (con asistencia presencial y virtual), centrándose en temas como el alza del precio de los alimentos y la energía, los mecanismos contra futuras pandemias o el cambio climático.

Pese a la falta de comunicado conjunto, la ministra aseguró que se obtuvieron "logros concretos" estos días, sobre todo en relación a las discusiones sobre el cambio climático y a los mecanismos de prevención de futuras pandemias, así como en propuestas para paliar la inseguridad alimentaria.

En la anterior reunión de los jefes de Finanzas del G20 en abril en Washington no solo no se logró consenso, sino que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países abandonaron la reunión en protesta por la asistencia de Rusia. Esta vez todos los países participaron, en persona o digitalmente, en los encuentros, también la parte ucraniana, invitada por Indonesia por las circunstancias.

El G20 está formado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, más la Unión Europea. Entre los países invitados se encuentran España, Holanda, Fiyi, Camboya, Ruanda, Senegal, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.