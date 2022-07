La Comisión Europea presentará una propuesta más flexible de su plan ‘Save gas for a safe winter’ en el reunión informal de ministros de energía que se celebra este martes en Bruselas. El planteamiento inicial pasa por reducir la demanda entre los meses de agosto de 2022 y abril de 2023 al 15% de forma lineal para todos los países, algo que capitales como Madrid o Bruselas rechazan de pleno. Pero las negociaciones a nivel embajadores desde que el pasado martes se produjo el anuncio han dado su fruto con una nueva propuesta que, a priori, parece del gusto de la mayoría.

A falta del detalle, entre la propuesta inicial y la que se debatirá este martes hay dos cambios fundamentales que afectan directamente a España. Una es esa tasa de recorte del 15% en el consumo de gas, que no dejará de ser uniforme para todos los países y recogerá varias excepciones a los que se podrán acoger algunos países, como defiende España, como la falta de interconexiones o la exclusión del cálculo el gas para el almacenamiento. La otra es que quien tome la decisión de activar la alerta de emergencia que da luz verde a esa reducción obligatoria del consumo sea una mayoría cualificada de Estados miembros tras la iniciativa de Bruselas o de cinco países (en la propuesta presentada la semana pasada la decisión definitiva recaía sobre la Comisión Europea o un total de dos países).

Eso no implica que el porcentaje de reducción para España vaya a ser cero, según ha explicado la vicepresidenta a las puertas de la Comisión Europea. “Sí cuento que tendremos un objetivo de reducción, no del 15%, sino significativamente por debajo”, ha confirmado la vicepresidenta. Y ha vuelto a recordar que los hogares españoles (tampoco el resto de europeos) no tendrán en ningún caso cortes de suministro obligatorios --el Gobierno es partidario de planes de ahorro y la eficiencia voluntarios--, mientras en el caso de la industria se plantean una “flexibilidad voluntaria” de su consumo.

Las principales quejas de España eran dos. Por un lado, la falta de debate previo por parte de la Comisión. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que una semana antes del anuncio del plan por parte de Bruselas, el Gobierno español desconocía que el recorte del consumo sería vinculante y la cuantía. Y, por otro, que de nada sirve reducir la demanda de gas si no hay una capacidad real para enviar esta energía a otras países por la limitación de sus interconexiones. "Es correcto que todos asumamos un compromiso de reducción de ahorro neto. Pero creo que el 15% añadido a todo este esfuerzo de puesta a disposición de nuestras infraestructuras era muy difícil y si ponemos a disposición todas estas infraestructuras lógicamente se incrementa el consumo de gas natural al tener que atender la demanda de otros países", ha insistido Ribera.

El mismo optimismo que desprendía la vicepresidenta se ha notado en la comisaria de Energía, Kadri Simson, quien ha confiado en que al final de este martes habrá un acuerdo. “Confío en que tendremos una interesante discusión porque algunos Estados miembros tienen circunstancias y puntos de partida distintos, pero esperamos tener un acuerdo político al final del día”, ha aseverado Simson a su llegada a la reunión.

Simson ha asegurado que el anuncio de este martes de Gazprom de disminuir el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream al 20% de su capacidad total “no cambia nada” porque “no hay ninguna razón técnica” para ese corte, pero sí pone de manifiesto la necesidad de los países europeos de “estar preparados” para el corte de suministro de Rusia “en cualquier momento”. “Y para eso tenemos que actuar ya” con una “reducción preventiva” de la demanda para llenar los almacenes subterráneos –actualmente al 66%-- y también para reducir al máximo la diferencia futura entre suministro y demanda, ha añadido.