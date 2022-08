Este lunes 8 de agosto era la primera fecha marcada en el calendario para poder conseguir uno de los bonos gratuitos de Renfe anunciados por el Gobierno para trenes de Media Distancia en el último cuatrimestre del año.

El Ministerio de Transportes había anunciado que, como paso previo a su pago, los interesados podrían registrarse en la página web de Renfe indicando la modalidad en la que querían disfrutar de esta medida cuyos detalles se han ido perfilando en las últimas semanas.

Sin embargo, dicho registro no ha tenido nada de especial este lunes. Esta solicitud anunciada a bombo y platillo y que hizo temer por un colapso en la página web de la operadora pública no tenía nada de particular respecto a la que podría hacer un usuario cualquier otro día del año.

Y es que aquellos viajeros que ya tengan una cuenta en Renfe.com o su aplicación no tuvieron ni tendrán realizar ningún trámite extra por ahora.

De esta forma, será el miércoles 24 de agosto cuando los interesados podrán depositar la fianza de 20 euros necesaria para poder adquirir uno de estos bonos multiviaje que no se podrán utilizar hasta el 1 de septiembre.

Dentro de las condiciones impuestas para su uso en Cercanías y Media Distancia se ha indicado que se deberán realizar al menos 16 viajes antes de que finalice el año para poder recibir el reintegro de este dinero en la misma tarjeta o cuenta bancaria con la que se pagó.

Estos bonos, que podrían beneficiar hasta a 75 millones de viajes según los cálculos de la ministra Raquel Sánchez Jiménez, serán unipersonales y válidos solamente entre dos estaciones de origen y destino.