La Comisión Europea se pone de perfil y evita enfrentarse a Emmanuel Macron por el desarrollo del gasoducto del Midcat entre España y Francia tras el rotundo “no” del presidente francés al proyecto. Bruselas considera que tiene poco que decir si París y Madrid no se ponen antes de acuerdo y recuerda que el proyecto no figura en la lista de proyectos de interés común europeo (PCI). “Lo que puedo decir, muy simplemente, sobre esto es que cualquier proyecto de infraestructura transfronteriza adicional que conecte la Península Ibérica con el resto de Europa debe ser analizado por los Estados miembros involucrados y por los promotores. En este momento la Comisión no puede adoptar una posición sobre ningún proyecto específico”, ha explicado el portavoz de energía, Tim McPhie.

Desde Bruselas recuerdan que el Midcat no figura además en la última lista de proyectos de interés común europeo, la quinta, en materia de infraestructuras energéticas. “Fue un proyecto candidato en la cuarta, pero no se incluyó en esa lista tampoco porque ambos, Francia y España, en aquel momento, se opusieron a su inclusión”, ha recordado puntualizando también que tanto las autoridades francesas como españolas decidieron en aquel momento, en el año 2019, que “el proyecto no estaba maduro y acordaron dejarlo en pausa, pendiente de nuevas evaluaciones".